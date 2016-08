Senadores se reúnen con pobladores de Nochixtlán

Oaxaca

Un grupo de legisladores, integrantes de la Comisión de Seguimiento a los Hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, recorrió el poblado para conocer detalles del enfrentamiento del 19 de junio, en el que murieron ocho personas.

Encabezados por la presidenta de la comisión, Mariana Gómez del Campo, los legisladores iniciaron el recorrido por el tramo de carretera federal en la que se suscitó el choque entre policías y civiles.

Ahí, la panista se dirigió a un primer grupo de pobladores: "Nosotros no queremos que Nochixtlán quede como caso aislado y queremos que se sepa la verdad, hemos recibido a diferentes actores (...) pero es muy importante no sólo recibir a una de las partes sino a todos, aquí nos decían que no han recibido el apoyo todos los familiares de las víctimas, a nosotros se nos ha dado otra información: que ya se les dio el apoyo, que va caminando, que ya salió el recurso, es bien importante que sepamos de verdad que está pasando", comentó Gómez del Campo, acompañada por los senadores Fidel Demédecis y Benjamín Robles.

En respuesta, un integrante del magisterio del lugar pidió a los senadores y diputados que lleven un mensaje al gobierno federal: "Nosotros no estamos haciendo un bloqueo por hacerlo. Que rescaten la dolencia de este pueblo, hay más de 90 heridos de bala, aquí hay evidencias de que armas usaron y de cómo fue masacrado este pueblo".

Luego, se reunieron con integrantes del Comité Social de Nochixtlán, a quienes Gómez del Campo explicó que le pidieron que no visitara el municipio porque no había garantía de seguridad y que iba a poner en peligro a sus compañeros; " la realidad es otra", dijo.

"Nos dijeron que la PGR no ha podido entrar a hacer su trabajo de peritaje, y nosotros hoy vemos que si se puede entrar sin ningún problema, nos recibieron, me atrevería a decir; con los brazos abiertos, ansiosos de que se sepa también la versión de los que viven en Nochixtlán"

Finalmente, los legisladores acudieron al Hospital Básico Comunitario en el que les informaron que ahí fueron atendidos 55 personas lesionadas, de los que 25 fueron heridos de bala.

El equipo de la senadora Mariana Gómez del Campo documentó la visita en vídeo.

La Comisión de Seguimiento al caso debe entregar un informe a la Comisión Permanente que tendrá su última sesión este miércoles.





Visitamos #Nochixtlán, Oaxaca platicamos con maestros e integrantes de la comunidad. (Fragmento en el bloqueo) pic.twitter.com/L6mgBjYCki — Mariana Gómez del C (@marianagc) 29 de agosto de 2016

OVM