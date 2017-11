Monreal se queda en Morena para luchar por el cambio: AMLO

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, dijo que Ricardo Monreal se queda en el partido "para luchar juntos y lograr la transformación del país", luego de que el delegado de Cuauhtémoc analizaba la posibilidad de dejar las filas morenistas.

El tabasqueño dijo que el resultado de la reunión que mantuvo con el delegado el fin de semana fue que el delegado en Cuauhtémoc, "no se va ni con el PRI ni con el PAN ni con Movimiento Ciudadano ni con el PRD ni con ningún de esos partidos paleros que están al servicio de la mafia del poder".

Detalló que platicó mucho con Monreal "y está invitado a todos los actos de Morena, porque no se fue, sólo se trató de un paréntesis nada más, mientras se arreglaban las cosas, se aclaraban asuntos situaciones y se despejaba todo, cuando se pone por encima de todo el interés de la nación, no hay ningún interés personal o de grupo que valga".

Respecto de si Monreal ocupará el liderazgo del partido toda vez que él lo deje, sólo se remitió a comentar que "veré la legislación, los tiempos electorales para que no me vayan a acusar de actos anticipados de campaña, para tomar la decisión de dejar la presidencia nacional de Morena".

En ese sentido, en Ures y Moctezuma, Sonora, el presidente del CEN de Morena, explicó que para que no lo señalen de que ya lo está haciendo por viajar en toda la República, todos los gastos, "los viáticos, los paga las finanzas de Morena".

En tanto, y en lo concerniente a lo dicho por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de que le ordenara a la bancada morenista en la Asamblea Legislativa a "destrabar la crisis" en dicho recinto, subrayó que no polemiza.

"No voy a polemizar, ni me engancharé, porque no tengo tiempo de atenderlos, ni a él ni a los presidentes del PRI, Enrique Ochoa Reza o del PAN, Ricardo Anaya Cortés, pues mi propósito no es estar arriba peleándonos, no, vamos a buscar la unidad abajo para triunfar y ganarle a la mafia del poder", dijo.

Remarcó que "hace falta lograr la unidad de todos los mexicanos, porque es muy grave la crisis de nuestro país, sobre todo el problema de la inseguridad y la violencia, por lo que estoy dedicado a informar, a orientar, a organizar a los mexicanos, recorriendo todo el país para que se logre un cambio verdadero, lo demás no me importa mucho".

En Ures y Moctezuma, Sonora, el presidente del CEN de Morena, refirió que tanto Mancera como los líderes del PRI y el PAN, "constantemente hablan de mi, todos quieren polemizar, los respeto, pero no puedo atenderlos ahora, porque dedico mi tiempo para organizar y lograr el renacimiento de México".