The Guardian: Angélica Rivera utiliza departamento en EU de posible contratista

Ciudad de México

La primera dama Angélica Rivera utiliza un departamento en Florida, con un valor de 2.5 millones de dólares, el cual es propiedad de una empresa con intereses en licitaciones del gobierno federal, informó el diario The Guardian.

De acuerdo a la publicación, el departamento, ubicado en Key Biscayne, en el sur de Miami, es propiedad de Grupo Pierdant, empresa que ha mostrado interés en licitaciones relacionadas con el manejo de puertos y trenes rápidos de pasajeros en México.

Tras el escándalo de la Casa Blanca, Rivera informó haber comprado un departamento en Florida, en el cual vivió por un año con sus hijas. Sin embargo, no hizo mención de la propiedad de Grupo Pierdant.

El diario indicó que desde que Grupo Pierdant compró el departamento 404 en Ocean Tower One, éste ha sido utilizado por Angélica Rivera "como una extensión de su otro departamento, lo que permite ser manejados como una sola unidad".

The Guardian sostiene que ambos departamentos comparten el mismo número telefónico, ya que una mujer identificada como María dijo que la correspondencia de Rivera puede ser enviada a cualquiera de los departamentos. "Son el mismo ", dijo.

En marzo de 2014, Grupo Pierdant pagó no sólo los impuestos del departamento 404, sino también del departamento que compró Rivera en 2005.

"La investigación de las propiedades en Florida revela una no ortodoxa (no convencional) relación entre la primera dama y Grupo Pierdant, centrado en Ocean Tower One, una comunidad cerrada con alberca, canchas de tenis", dice el diario.

JASR