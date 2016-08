Pese amenazas, seguiremos con los paros: CNTE

Ciudad de México

A pesar de los despidos y los descuentos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuará con el paro indefinido de labores en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, informó Ramos Reyes, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación.

"El posicionamiento de la CNTE y CETEG, la suposición es continuar con las protestas en la razón de defender lo que corresponde a una educación pública", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión.

Dijo que la protesta era su única opción debido a que no han tenido respuesta a sus planteamientos.

"Si no tenemos respuesta, si hablamos a nivel nacional ahí tenemos en la mesa con la Secretaría de Gobernación la derogación de la mal llamada reforma educativa", dijo.

La SEP anunció que despedirá a mil 255 maestros por acumular más de 4 faltas. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que si no los profesores no regresan a las aulas, no habrá mas negociones con el gobierno federal.





JASR