Padres de los 43 rompen diálogo con PGR

Ciudad de México

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa rompieron el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) ante la negativa de cesar de su cargo al titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

Los familiares se retiraron del encuentro que sostenían con funcionarios de esa dependencia, encabezado por la procuradora Arely Gómez.

Entrevistado al término del encuentro, el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, advirtió que si no separan del cargo a Zerón no se restablecerá el diálogo, pues dijo que para quienes reclaman la búsqueda de los normalistas, este funcionario es el "artífice" del engaño y la "verdad histórica".

"Si no separan del cargo a ese señor, no podemos seguir en la mesa dialogando, se tuvo que suspender el diálogo, y la condición es que no hay mesa hasta que esté fuera. Para los padres el artífice del engaño y que generó un dolor adicional es Tomas Zerón de Lucio y hay irregularidades que deben ser motivo de sanción"

Comentó que para los padres de los desaparecidos siempre va haber desconfianza sobre la investigación mientras se mantenga a Zerón en la PGR.





JASR