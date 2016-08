SEP prevé que esta semana abran más escuelas

Ciudad de México

El titular de la SEP, Aurelio Nuño, afirmó que esta semana se prevé que abran más escuelas en los estados donde maestros de la CNTE mantienen y paro de labores.

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, confió en que esta semana abran más escuelas.

*-*

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que la tendencia es que esta semana abran más escuelas en los estados donde maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen un paro de labores.

"La tendencias ha sido que vayan abriendo poco a poco cada vez más escuelas y esperamos que esta misma tendencia siga, esperemos que cada vez más maestros no hagan caso de este paro, regresen y los niños puedan estar en las aulas; es la tendencia que hemos visto, me parece que así va a suceder", afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

Reiteró que más allá del conflicto magisterial, "no se vale que sean los niños quienes estén pagando los platos rotos; no se vale y no tiene ninguna justificación, que los niños, especialmente en Chiapas y Oaxaca, no estén en las aulas y en ese sentido los quieran hacer rehenes".

"No hay posibilidad de regresar a alguna mesa de diálogo si no están antes los niños de regreso en las escuelas", afirmó.

Aseguró que siempre habrá espacio para el diálogo con la disidencia magisterial, pero advirtió que la reforma educativa va a continuar.

En Chiapas hay 509 procesos contra maestros por más de 3 faltas: SEP

La Secretaría de Educación de Chiapas reportó que se inició un proceso contra unos 509 profesores del estado, quienes acumularon más de tres faltas, informó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.

Afirmó que en Michoacán el promedio de escuelas abiertas es de 97 por ciento, mientras que en Guerrero, prácticamente el 100 por ciento de los centros educativos está abierto.

En Guerrero "estamos observando una actitud distinta y una tendencia distinta a la que estamos observando en Oaxaca y Chiapas".

"Poco a poco como se empieza a ver que cada vez más maestros empiezan a regresar a las aulas; cada vez más padres de familia, de una manera más enérgica exigen a los maestros ese regreso".



NMA