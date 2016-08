Presidencia lanza spots para promocionar cuarto Informe

Ciudad de México

Con el slogan “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”, la Presidencia de la República lanzó 10 videos, galerías de fotos e infografías de las acciones más relevantes de la administración de Enrique Peña Nieto rumbo al cuarto Informe de Gobierno, que se entrega la próxima semana.

“Quiero que este cuarto Informe de Gobierno sea diferente, quiero compartir con ustedes la historias de algunos mexicanos con quienes he tenido el honor de convivir, cada uno de ellos, como millones de jóvenes, mujeres y hombres, dan lo mejor por su familia y por su comunidad, muchas veces de manera anónima y silenciosa. Son historias de vida que a mí me inspiran y que quiero que conozcas. En ellas uno descubre que lo bueno casi no se cuenta, y cuenta mucho”, dice Peña Nieto en un mensaje difundido a través de redes sociales.









El mandatario también pidió a los mexicanos no ser derrotistas, pus en la vida uno se tiene que enfrentar a situaciones adversas, pero también satisfactorias.

"En la vida de las personas y de los países pasan cosas buenas y malas, Así como hay alegrías y satisfacciones también nos toca enfrentar situaciones adversas y dolorosas pero son justo las cosas buenas las que construyen las que le dan sentido a nuestra vida, a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo diario como país".

Dijo que es cierto que en México enfrentamos retos complejos y momentos difíciles, "desde luego tenemos que atender lo que no está bien y seguir siendo críticos es parte de nuestra democracia, de la crítica se comprende y se corrige. Lo que no podemos ser es derrotistas, los mexicanos somos alegres, unidos y luchones, vivimos la vida con actitud echados para adelante y siempre listos para lo que venga eso nos distingue en el mundo”.

En los videos, Peña Nieto aparece con ciudadanos que comparten sus experiencias, algunos como beneficiarios de algún programa de gobierno, otros sus logros individuales, en torno a cinco ejes: Educación de calidad, México Próspero, México Incluyente, México en Paz y Responsabilidad Global.

Las infografías destacan la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la Reforma Educativa, entre otros temas.

“Desde luego tenemos que atender lo que no está bien y seguir siendo críticos. Es parte de nuestra democracia. De la crítica se aprende y se corrige. Lo que no podemos ser es derrotistas”, dijo el Presidente.

Ayer, Peña Nieto anunció cambios en el formato para presentar su Informe de Gobierno. Por primera vez en cuatro años, "no será en un lugar lleno de políticos y funcionarios, sino un encuentro con jóvenes”.





OVM