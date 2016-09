Fox: México tiene “nivel educativo de secundaria”

México

El ex presidente Vicente Fox aseguró que México es un país con nivel educativo de secundaria, por lo que enfrenta retos “urgentes” para resolver los rezagos no solo en la formación de docentes, sino en la infraestructura de los planteles.

En su programa Fox Populi manifestó que “estamos en un nivel pobre en cuanto a generar estudiantes universitarios”, ya que solo 33 por ciento de la población estudiantil llega a la universidad, comparado, por ejemplo, con países como Corea, donde 82 por ciento alcanza este nivel y se titula.

Destacó que otro problema que aqueja al sistema educativo es el desequilibrio que hay en los estados del norte y del sur, pues mientras los primeros sobrepasan los 10 años de educación, en promedio —la media nacional es de nueve años—, en los del sur apenas alcanzan seis.

Dijo que el bajo nivel en entidades como Oaxaca, Chiapas y Veracruz se debe a “la mala actitud” del magisterio “rebelde”. “Este magisterio controla esas regiones y no es más que 5 por ciento del total de maestros; qué triste que quienes más lo necesitan estén en ese bajo nivel… se debe a esa mala actitud de los docentes”, criticó.

Fox señaló que la reforma educativa del presidente Enrique Peña puede llevar a México a un “futuro promisorio” y, aunque la calificó de “bien estructurada”, consideró que tiene la limitante de que cubre prácticamente solo al magisterio, cuando “todo lo que está revolucionando los modelos y sistemas educativos va mucho más allá de la tarea del maestro”.

Sostuvo que solo 50 por ciento de las escuelas tiene instalaciones óptimas, pero no puede haber educación de calidad si esta infraestructura es deficiente. Reiteró que la aplicación de la reforma “se ha politizado” y que se involucró el dirigente de Morena. “Vemos cómo López Obrador anda ahí sacando raja, anda ahí buscando votos, no importa de quién ni de qué calidad. Que le den su voto a cambio de que apoye este nefasto posicionamiento de ir contra nuestros hijos en materia de educación”, expresó.

En lugar de dar marcha atrás a la reforma, dijo, lo importante “es arreglar el tema con este 5 por ciento de los maestros a como dé lugar, hay que arreglarlo, el costo es demasiado severo con tantos niños que no solo no van a clase, sino que tienen un gran rezago educativo”.

Insistió en que como país se tiene “un gran reto y no vamos a poder superarlo si no nos involucramos todos como sociedad a favor de nuestro niños, padres, maestros, instituciones, calidad educativa, no podemos dejar algo tan importante como la educación solo en manos del gobierno”.