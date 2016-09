Meade cuenta con una experiencia fenomenal: Fox

México

El ex presidente Vicente Fox confío en que el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, podrá “administrar las finanzas del país de una manera muy eficaz y de gran resultado”, aun ante los recortes previstos en el paquete económico de 2017.

A través del programa Fox Populi, que se transmite por MILENIO Televisión, el ex mandatario dio la bienvenida a Meade, quien, dijo, tiene una gran experiencia en materia financiera, por lo que dará tranquilidad a los mercados internacionales.

“Sé de su capacidad, sé que tiene una experiencia fenomenal en materia financiera, sé que tiene una gran reputación y reconocimiento en los mercados internacionales de dinero, y sé que él va a traer tranquilidad, asegurarle al mundo que la economía mexicana está fuerte, sólida y con un gran futuro por delante”, indicó.

Al responder inquietudes de algunos ciudadanos, Vicente Fox resaltó que la atención sigue concentrada en el proceso electoral de Estados Unidos, y los acuerdos comerciales; además de la construcción del muro y quién lo paga; temas que representan graves riesgos para el país, señaló.

En ese sentido, subrayó que el gobierno del presidente Enrique Peña “debe de bajar a (Donald) Trump del pedestal donde lo colocó, y la única manera de remediar este suceso es hablando con absoluta claridad a los estadunidenses, a los medios de comunicación de EU, a CNN, al New York Times, al Washington Post, para desnudar y denunciar cómo mintió este personaje, cómo traicionó al propio presidente Peña cambiando lo que habían platicando y cómo este personaje está causando daño tan grave a todos. Deben decirle y quitarle esa imagen que se construyó el tonto de Trump en su visita a México”, consideró.

Al responder a otro de los televidentes, el ex mandatario aseguró que Trump no puede “borrar de un plumazo” el Tratado de Libre Comercio, como ha amenazado, porque “una democracia tiene pesos y contrapesos. Tiene tres poderes, hay un Congreso de la Unión y por lo tanto no lo puede hacer por sus pistolas.

“Pero sí puede llevarnos a una situación de enorme desventaja con el gigantesco presupuesto de exportaciones de México a Estados Unidos, sí nos puede causar daño”, por lo que es importante que el secretario Meade prepare un blindaje y logre que siga fluyendo la inversión extranjera”, señaló Fox.