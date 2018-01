Se ha impedido el desarrollo policial: Margarita

Ciudad Victoria

En materia de seguridad se ha impedido el desarrollo policial desde hace años, no se ha incrementado el número de policías y se ha recortado el presupuesto al sector , dijo Margarita Zavala, aspirante a convertirse en candidata independiente a la Presidencia de la República, de visita en Victoria para recabar firmas de apoyo a su proyecto y asegurar de paso que cuando llegue a la presidencia ella nos defenderá.

La ex primera dama dijo que el ejército y la Marina debe regresar a los cuarteles, pero si se requiere su presencia deben salir. En este sentido, dijo que tiene una buena propuesta de seguridad para incrementar el número de elementos de las fuerzas policiales, algo que no se ha dado al contrario van a la baja los efectivos policiales .

Al tocar el tema de la inseguridad en Tamaulipas destacó que la inseguridad que se vive, es producto de la corrupción con la que operaron exgobernadores como Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington.

“Los tamaulipecos están hartos de la corrupción y no es tanto los ranchos, viajes y lujos que se dan, sino que no llegan las medicinas, que no hay computadoras en las escuelas porque no hay recursos esa corrupción significa oportunidades negadas a la gente”, indicó.

De su relación con el gobernador, dijo que no se arrepiente de haberle dado su apoyo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de quien aseguró que está haciendo un buen trabajo por el estado.

EVT