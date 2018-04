Pide MC que delitos por corrupción no prescriban

Monterrey

Una iniciativa de reforma a la Constitución Política y al Código Penal Federal con la intención de que no haya prescripción de delitos por corrupción que cometan los servidores públicos, presentó este viernes el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

Luego de acudir a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, el diputado comentó que pretenden evitar que los delitos prescriban a determinada fecha y de esa forma procesar a servidores públicos que haya incurrido en irregularidades, como sucede en países como Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, que ya contemplan la imprescriptibilidad en el caso de acciones de corrupción cometidos por funcionarios.

Señaló que en faltas graves como cohecho, delitos contra la administración de la justicia, enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencia, concusión, intimidación, no debe operar la prescripción, por lo que esta reforma impedirá que los servidores públicos corruptos, evadan la sanción penal que les corresponda mediante el transcurso del tiempo.

“Venimos a presentar dos iniciativas, una que se va al Congreso Federal y la paralela a nivel local, estamos planteando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

“Hoy en día la mayoría de los delitos como son corrupción, tráfico de influencias, conflicto de intereses, colusión, cohecho y concusión, prescriben a los tres años y esa es la trampa, porque siempre el Ejecutivo deja a su delfín, ya sea alcalde o a su delfín gobernador y entonces en tres años los protegen, los cuidan y aunque los quieras checar, con el paso del tiempo prescribió la acción penal”, comentó.

Agregó que la corrupción es uno de los problemas más graves que aqueja a nuestra sociedad, el cual ha quebrantado por décadas al erario, con la correspondiente pérdida de confianza del ciudadano hacia los entes públicos.

Según el diputado, esta figura, junto con la iniciativa de “muerte civil” son herramientas eficaces para ir contra los corruptos.

“La muerte civil porque ya no importa que vayas a la cárcel, con que haya una sanción administrativa quedas inhabilitado de por vida, y el tema de imprescriptibilidad de los delitos esa es al contrario, que si robas y no se detecta por el paso del tiempo no prescribe, toda tu vida vas a ser sujeto a un proceso penal el día que se encuentre el ilícito”, expresó.