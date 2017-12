Reitera MC que no habría alianza local con el PAN

Monterrey

El dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Samuel García, reiteró que prácticamente está descartado que este instituto político pueda ir en alianza con el Partido Acción Nacional a nivel local en las elecciones de 2018.

El también diputado local expresó que los panistas saben dónde está la sede del Movimiento Ciudadano y no han ido, no ha visto el interés y ya caducó el tiempo, y que aunque una alianza a nivel local vence el 2 de enero, no ha visto el interés y menos si de manera unilateral el PAN hace sus convenciones y ya votan donde habrá o no dedazo.

"Ya es más que claro que la alianza es con la ciudadanía, es con Nuevo León, no habrá frente en lo local y si en lo federal y nacional no vamos juntos, sería ilógico, sería incongruente en algunos pedacitos y algunas alcaldías, por simple conveniencia ir juntos, esto es de congruencia y de proyectos.

"A Movimiento Ciudadano le quedó claro que el proyecto es 100 por ciento ciudadano y la única alianza va a ser con la ciudadanía de Nuevo León. La verdad no veo cómo se reviva, pero si fuera el caso sin conceder, queremos un proyecto y que abran espacios a los ciudadanos que quieren competir, no simplemente proyectos para seguir apoderados de bastiones o para intentar pegarle electoralmente a otra fuerza, para eso no estamos en la política", dijo.

Comentó que fue el senador panista, Raúl Gracia, y sus grupos políticos quienes bloquearon un proyecto a favor de la gente y eso fue lo que tronó el frente en Nuevo León.

Aclaró que fue eso y no nada personal entre él y el senador, ya que el MC pretende integrar a activistas y ciudadanos comunes.