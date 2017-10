Videgaray apuesta por mejorar relación con Reino Unido

El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que Reino Unido tendrá en México a un "socio fuerte" cuando se concluya con el Brexit, por lo que llamó a trabajar para mejorar la relación comercial y en inversiones.

TE RECOMENDAMOS: Videgaray confía en que Italia extraditará a Yarrington

Tras una reunión con su homólogo británico, Boris Johnson, el secretario de Relaciones Exteriores acordó garantizar la continuidad para las empresas británicas y mexicanas pese de Reino Unidos de la Unión Europea, pues ese país "es más fuerte y más grande que el Brexit”.

"Si se trata de un Brexit suave o de un Brexit duro, o lo que sea que quieran hacer, al Reino Unido le irá bien", afirmó.

Agregó que el gobierno británico tendrá en "México a un socio fuerte, un socio que admira su gran nación y quiere tener una relación estrecha".

Foreign Minister @LVidegaray of Mexico spoke in London today about the value of UK trade and cooperation to Mexico 🇬🇧🇲🇽 pic.twitter.com/bUTeSvcR65