Frenar tráfico de drogas es responsabilidad compartida: Videgaray a Trump

Detener el tráfico de estupefacientes en la frontera es una responsabilidad compartida entre los gobiernos estadunidense y mexicano, dijo el canciller Luis Videgaray, luego de que Donald Trump tuiteó que México debe hacer más para detener las drogas que entran a Estados Unidos.

En una serie de tuits, el mandatario estadunidense reiteró que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido un mal acuerdo para su país y condicionó exentar a México y a Canadá de aranceles a las importaciones de acero y aluminio sólo si se firma un "nuevo y justo" tratado comercial.

"Los aranceles al acero y aluminio sólo serán eliminado si se firma un nuevo y justo TLCAN. Canadá debe tratar mucho mejor a nuestros granjeros. Altamente restrictiva. México debe hacer más para detener las drogas que entran a Estados Unidos. No han hecho lo que se necesita. Millones de adictos y muriendo", dijo.

We have large trade deficits with Mexico and Canada. NAFTA, which is under renegotiation right now, has been a bad deal for U.S.A. Massive relocation of companies & jobs. Tariffs on Steel and Aluminum will only come off if new & fair NAFTA agreement is signed. Also, Canada must..