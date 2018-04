Museo de Mauricio tendrá costo electoral: Fedeco

Monterrey

La polémica alrededor del museo que busca el alcalde Mauricio Fernández instalar sin consultar a los vecinos en el Parque Rufino Tamayo, tendrá una factura política en las próximas elecciones, afirmó Gilberto Marcos Handal.

El presidente de la Federación de Colonias y de Vertebra afirmó que es probable que el proyecto del Museo La Milarca sea noble y atraiga beneficios al municipio de San Pedro Garza García, pero la falta de educación de no tomar en cuenta a los residentes y expertos llega a molestar.

“Claro que sí le pasará factura (en las próximas elecciones al PAN), la gente está muy molesta con la sordera, eso no ayuda y no abona a ningún gobierno de ningún partido en que los gobernantes conozcan de esa manera las inquietudes de la gente.

“Y en el caso del Rufino Tamayo, es un área que la gente disfruta mucho, sin tanta cosa, y le vas a quitar área verdes para poner un museo, que con toda la nobleza que es un museo y que pueda atraer beneficios, se necesitan áreas verdes”; cuestionó el vecino sampetrino.

Marcos Handal señaló que los ciudadanos tienen razón en inquietarse porque el alcalde nunca los escucha.

“Fernández Garza ha sido sinónimo de sordera, es un alcalde que no escucha, que no consulta a la ciudadanía, y si tiene bondades ese proyecto, que convenza a la ciudadanía, no tiene por qué no convencerlos con esos proyectos, antes tiene que cabildearlos.

"Sería algo positivo para San Pedro tener museos que contengan obra importante, pero que no sea nada más tener una bodega para guardar su cosas, al costo que le cargaría la ciudad ante otros problemas como el de inseguridad y tanta movilidad urbana que hace falta”, dijo el presidente de la Fedeco.

Sobre el mismo tema, la bancada del PAN pidió a los sampetrinos participar de manera constructiva y no buscar detener el proyecto.

El vicecoordinador de la bancada, el diputado Daniel Carrillo comentó el alcalde sí debe de atender los reclamos, pero sin detener el proyecto.

Resaltó que en la zona metropolitana hace falta mayor oferta cultural, por ello es necesario desarrollar el proyecto de la Milarca.

“Estos reclamos sí hay que atenderse, pero sin perder de vista que hay que hacerlo (el museo) hay que abrir la oferta cultural, hay que abrir los espacios de difusión del desarrollo humano. (Les pedimos a los vecinos) participación responsable, a veces se confunde participación con estar criticando y creo que eso no abona mucho, que participen con crítica constructiva, propositiva, no buscando detener un proyecto”, señaló.

La versión del legislador surge luego que organizaciones de la sociedad civil y juntas vecinales criticaron la supuesta "cerrazón" del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, tras criticar al Colegio de Arquitectos de Nuevo León por cuestionar el proyecto del museo La Milarca.