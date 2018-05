Jóvenes, desinteresados en política: CEE

Monterrey

El presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), Mario Alberto Garza Castillo, destacó con preocupación el desinterés que muestran los jóvenes en la política, a pesar de que el estado y el país se encuentran en un proceso de elección.

Durante su discurso en un evento público realizado en la sala de sesiones de la CEE, Garza Castillo dijo que los jóvenes representan el estrato socio demográfico del país, en términos cuantitativos, ya que son el 41 por ciento de los potenciales electores que votarán el 1 de julio.

“Pero la mala noticia es que ese segmento es el menos interesado, desafortunadamente en la política, no lo digo yo, lo dicen las encuestas de valores, lo dicen los estudios demoscópicos, y a lo mejor la pregunta sería para ellos en esta situación coyuntural, es que estamos en una época de elecciones, en una época donde hay que pedir y exigir, y preguntarnos si la dimensión programática e ideológica de las candidatas y candidatos, de las coaliciones, de los partidos, está focalizada a reivindicar las exigencias societarias que tiene ese estrato mayoritario de nuestro país”, dijo.

“Vemos que el gran problema es de educación, de haber o no generado una democracia de participación y esto se genera con cultura y la cultura no nace de la noche a la mañana, la cultura se desarrolla a lo largo del tiempo y es parte de una idiosincrasia que tiene que estar interiorizada de parte de los individuos, ¿y dónde son las principales fuentes de socialización de los jóvenes, de los adultos?, pues no es la Comisión Estatal Electoral”, comentó.

Convenio con asociaciones

Mediante un convenio de colaboración, la Comisión Estatal Electoral entregó este miércoles insumos a los proyectos ganadores del “Concurso para la sociedad civil organizada para que promueva proyectos de participación ciudadana en Nuevo León”.

Dicho convenio tiene como objetivo establecer las bases generales y los mecanismos de colaboración para que las asociaciones seleccionadas impulsen y ejecuten sus proyectos, con el fin de informar a los menores sobre los distintos mecanismos de participación, la importancia de la cultura cívico-política, y el fomento de los valores democráticos y de los derechos político-electorales.

El evento fue presidido por Mario Alberto Garza y participaron representantes de las organizaciones premiadas, como es el caso de Acción Cívica Interuniversitaria, Movimiento de Activación Ciudadana y Voto Millenial.

Leyes electorales, carteles, volantes, una laptop, cámara fotográfica, un dron y playeras, fueron algunos de los insumos que otorgó la CEE a las organizaciones.