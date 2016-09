Jaime Rodríguez ofrece chamba a López Obrador

Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, propuso al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ser su coordinador de su campaña si decide lanzarse como candidato independiente en 2018, “para ver si así sí gana”.

Dijo que como su coordinador le ayudaría a triunfar, pues el presidente de Morena no ha ganado en sus dos candidaturas presidenciales pasadas.

Además, el mandatario lo exhortó a devolver el dinero que ha obtenido, “pues lo tiene enterrado por algún lado” y descartó un posible intercambio de golpes con López Obrador, “porque se pelea con todos”.

Aprovechó para bromear y proponer entregarle un premio a López Obrador, “por ser el hombre que más tiempo ha sobrevivido sin trabajo”, también le diría al Vaticano “que lo haga un santo”.

Ayer, el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, planteó la necesidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto termine para que concluyan los agravios a los mexicanos.

Asimismo, aseguró que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, es parte de “la mafia en el poder”.

“No hay otra opción para Peña Nieto, para que las cosas mejoren y ayudaría que se detuviera la degradación, que no se agravará la crisis y que entregará, hasta donde se pueda, de manera ordenada el gobierno para iniciar una nueva etapa”, dijo.

En tanto, afirmó que Jaime Rodríguez no ha podido con el tema de la seguridad en la entidad.

“Él es independiente, pero del pueblo, nada más ganó la gubernatura y se reunió con Carlos Salinas de Gortari. No es solo culpa de él, sino de arriba, Peña no tiene capacidad y yo no solo culparía a Peña, sino a los que lo impusieron, porque es una mafia, ponen a puro títere, a puro pelele”, arremetió.

Especificó que para lograr el desarrollo de Nuevo León es necesario crear empleos, apoyar a los pequeños y medianos empresarios para que la gente no emigre y solo así se podrá resolver el problema de la inseguridad y la violencia.

“No quiero meterme a hacerme el análisis del cuestionamiento de lo que ha sucedido aquí en Nuevo León, porque creo que ustedes ya tienen una idea de cómo también engañaron, de que era un independiente… sí es un independiente del pueblo, no de la mafia del poder”, comentó.

Expresó que en el caso de Nuevo León, los simpatizantes de Morena deben insistir en que el PRI y el PAN son lo mismo, pero que hay quienes confunden a la gente haciéndoles creer de que son distintos.

Expresó que en Guatemala la ciudadanía decidió encarcelar a un presidente por demostrarle que se robó 40 millones de pesos, pero que se trataría de un carterista comparado con los ex gobernadores de Nuevo León Natividad González Parás y Rodrigo Medina.

“Aquí no hay como en Guatemala, que aparentemente está más atrasado, justicia contra corruptos”, comparó.