Isidro Pastor busca ser candidato independiente

Toluca

El ex dirigente del PRI y ex coordinador parlamentario de ese partido, Isidro Pastor Medrano, presentó ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) su manifestación de intención para participar en los comicios de gobernador como candidato independiente.

Durante la entrega de papeles, el ex secretario de Transporte aseguró que su búsqueda por la candidatura va en serio y no tiene interés de contender a través de algún partido, incluso resaltó que no tuvo que pedirle permiso al gobernador porque es un hombre libre.

Recordó que desde 2004 no es militante del PRI y su participación en el gobierno estatal fue como servidor público, donde consideró haber hecho el mejor papel al combatir la corrupción en el sector transportista y dejar su cargo sin un peso mal habido.

Con él suman ya cinco las personas que han expresado su intención de participar de manera independiente: el ex perredista Marciano Javier Ramírez Trinidad, el ex priista Guillermo Eduardo Antonio Ortíz Solalinde, la empresaria María Teresa Castell de Oro Palacios, así como Erasto Armando Alemán Mayen, quien fuera gerente de finanzas de un consorcio farmacéutico.

El Consejo General resolverá el 15 de enero quién cumple los requisitos y puede salir a pedir el apoyo de los ciudadanos y conseguir 328 mil 749 firmas en un plazo de 60 días. Esto les dará oportunidad de registrarse el 2 de abril como candidatos independientes.

MCLV