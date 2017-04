Interpondrá San Pedro queja contra polémica magistrada

San Pedro Garza García

Porque no está de acuerdo en las resoluciones que ha tomado en contra del Ayuntamiento sampetrino, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, anunció que ya firmó dos cartas de queja dirigidos al Tribunal de Justicia Administrativa en contra de la magistrada de la segunda sala del Tribunal de Justicia Administrativa, Juana Aurora Gámez.

TE RECOMENDAMOS: Renuncia Fernando Elizondo a Gobierno Estatal

Al concluir una sesión extraordinaria de Cabildo donde se votó bajo protesta por parte de los ediles cumplimiento de sentencia dentro del Juicio de Nulidad 648/2014, relativo al expediente administrativo en materia de desarrollo urbano, CLC 24907/2014, por instrucciones de la polémica magistrada Aurora Gámez Cantú, el munícipe pidió en su queja que se reviertan varias de las decisiones de la magistrada donde se involucra a la autoridad de San Pedro.

Dijo que presentaron dos recursos correspondientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa por ser es el órgano superior a los magistrados.

"Entonces ayer firmé las cartas donde tenemos una serie de quejas respecto al comportamiento de la magistrada, no sé cómo se llama el procedimiento pero el que fuere es el que estoy firmando, pidiendo que se reviertan varios de los temas de la magistrada.

"Tendría que checarlos con la parte legal para decirte cuántas diferencias de visión tenemos con ella, pero el número de expedientes no sé. La realidad es que son personas que ya tienen 15 años (en el cargo) es gente que no tiene nada qué hacer ahí, la debieron de haber desde hace mucho removido, yo no tengo por qué juzgarla, simplemente lo que nos implique, lo que corresponda legalmente lo vamos a seguir haciendo", expresó.

Lo anterior, luego que hace unos días, en una acción inusitada, la magistrada Aurora Gámez Cantú impuso una multa por 24 mil 012 pesos al Cabildo por negarse a cumplir con una autorización de desarrollo urbano a ciudadanos, lo que generó que el alcalde Mauricio Fernández se negara a pagarla y exigiera su destitución.

Los regidores aprobaron de inmediato la solicitud del alcalde para no liquidar la sanción argumentando que la magistrada invadió las atribuciones y reglamentación que tiene el municipio, por lo que aplicó un criterio de manera arbitraria.

Sesión extraordinaria

Cabe destacar que este viernes se realizó una sesión extraordinaria de Cabildo, donde los ediles aprobaron el expediente administrativo NCM 27969/2016, que tiene que ver con la construcción de un multifamiliar, pero además se aprobó bajo protesta el cumplimiento de sentencia dentro del Juicio de Nulidad 648/2014, relativo al expediente administrativo CLC 24907/2014, en materia de desarrollo urbano, por instrucciones Aurora Gámez Cantú.

El expediente fue presentado por integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, y de igual forma sostienen la postura de no pagar la multa impuesta.

KDSC