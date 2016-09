Peña invitó a Trump para hacerle ver irracionalidad en sus posturas: Osorio

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto invitó a México al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, para hacerle ver las inconsistencias en su postura, por lo que no fue un error su visita al país, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

"Para eso invitó el Presidente (a Donald Trump) para hacerle ver las inconsistencias e irracionalidad en sus posturas y propuestas. Qué lástima que el señor Trump no esté sensible y entendiendo las complicaciones con que con estas propuestas y posturas no sólo lastiman a las y los mexicanos, sino al mundo entero", dijo en entrevista luego de haber entregado al Congreso de la Unión el cuarto Informe de Gobierno.

El funcionario indicó que la reunión de ayer buscaba sensibilizar al empresario estadunidense.



"Para eso se le invitó, para sensibilizarlo. Veo en sus mensajes nuevamente esa postura pero creo que el Estado mexicano, el Presidente, actuó para dejar clara la postura en favor de México".

Al ser cuestionado sobre si fue un error o no la invitación al candidato republicano, Osorio Chong respondió “de ninguna manera”.

Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo una reunión privada con Donald Trump para discutir temas relacionados con comercio, la migración y la economía.

Trump dijo que durante el encuentro se habló sobre el muro fronterizo, pero no sobre quién iba a pagarlo.



Por la tarde, Peña Nieto aseguró que dejó claro que México no pagará por el muro; sin embargo, Trump reiteró más tarde en un discurso que el país pagará por esa construcción.





JASR