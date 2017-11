En el IMSS hay finanzas sanas: Mikel Arriola

Ciudad de México

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, afirmó que la institución está fortalecida financieramente, pues 2016 fue el primer año en el que no se utilizaron reservas, pues hubo un superávit de 6 mil 400 millones de pesos.

“El 2016 fue un año de superávit por la conjunción de dos cosas, porque nuestra recaudación fue mayor al que teníamos esperado en nuestro presupuesto en alrededor de 8 mil 500 millones de pesos, por dos cosas, por creación de empleo, y la buena recaudación”, agregó.



Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Social del Senado, como parte de la glosa del V Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, indicó que para mantener las finanzas sanas se debe prevenir que no se amplíe la brecha ingreso-gasto y procurar que éste último se reduzca como en el 2016 en términos reales en 2 puntos (7 mil 400 millones de pesos).



“De aquí a 2035 tenemos que ser astringentes de más, porque se nos incrementan las pensiones, 10 mil millones de pesos al año, ya dos dígitos al año. En el seno del Consejo Directivo se aprobó una regla de equilibrio financiero hace un par de meses para obligar al director que quiera violentar esa relación de ingreso-gasto, simplemente a justificar, porque no estamos amarrándole las manos al director, pero sí, tendría que justificar”, explicó.



El presidente de la Comisión de Seguridad Social, el perredista Fernando Mayans, cuestionó sobre los hospitales dañados en Puebla tras el sismo, el director del IMSS comentó que hay cuatro nosocomios.



“Cuál es el reto, en un proceso ordinario más o menos estamos utilizando dos años a partir de que se tiene el diseño del hospital, pero nos estamos concentrando a que eso no ocurra derivado de la cantidad de camas que se perdieron… qué estamos haciendo, estamos buscando las mejores alternativas para recuperar las 400 camas que se perdieron pero ya tenemos 100 que se recuperaron”, indicó.



Después en entrevista, comentó que los daños de los cuatro hospitales dañados ascienden a mil millones de pesos, los cuales estarán a cargo de los seguros contratados para este tipo de eventos.

El titular del IMSS dijo que antes, transcurrían 22 horas en promedio en la desocupación de una cama y actualmente pasan menos de 8 horas para su limpieza.