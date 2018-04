INE actuó apegado a derecho, alega consejero

Monterrey

Aunque admitió que el aspirante independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, está en su derecho de interponer una denuncia contra el Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Jaime Rivera Velázquez, alegó que actuaron con apego a derecho en la revisión de sus firmas.

Lo anterior, luego de que ayer "El Bronco" amagara con interponer dicha denuncia contra la autoridad electoral por presuntamente "denigrar su imagen y decir mentiras", debido al señalamiento de que una gran parte de los apoyos recabados eran simulaciones.

Tras acudir a la entidad para participar en el 1er Foro Regional Sobre Derechos Políticos, Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales, el consejero del INE consideró que como autoridad electoral cumplieron con su función en el marco de sus facultades y con apego a la ley.

“El Instituto Nacional Electoral cumplió las funciones que expresamente le da la ley que consiste en el caso de los aspirantes a candidaturas independientes en verificar que alcanzarán la cantidad de firmas que establece la ley.

“Esto lo hizo el Instituto Nacional Electoral con apego a la ley, con mucho rigor, con mucha escrupulosidad en esa medida el instituto nacional cumplió” dijo.

Por otra parte, indicó, el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara el acuerdo del INE en el que invalidaban la candidatura de Jaime Rodríguez no significa que las firmas del ahora candidato fueran válidas y que el INE mintiera.

Aclaró que está resolución del Tribunal surgió porque se vulneró el derecho de audiencia del candidato para una segunda revisión de los apoyos que entregó y que fueron desechados por el INE por contener irregularidades.

Es decir, al candidato se le dejó participar en las elecciones no porque sus firmas fueran válidas sino porque la autoridad electoral no le otorgó el derecho de audiencia en la que el aspirante podía demostrar la validez de los apoyos, cosa que no sucedió.

“Que haya diferencias entre el INE y el Tribunal Electoral es algo normal, es parte de nuestro diseño institucional, sino fuera así saldría sobrando la existencia de dos instancias: una administrativa y otra jurisdiccional.

“El INE cumplió las funciones que la ley le otorga y el Tribunal ejerció una facultad que la constitución y la ley le otorgan, en esa medida, cuando hay diferencias simplemente se está corrigiendo, podemos decir, desde el punto de vista jurisdiccional”, mencionó.

Finalmente consideró que esta diferencia en criterios no debe vulnerar la confianza del los ciudadanos en las instituciones y en la jornada electoral de este primero de julio y reiteró su compromiso por otorgar certeza en el proceso.

“Esto no afecta en nada la calidad de las elecciones que vamos a tener porque les podemos asegurar con absoluta certeza las elecciones están siendo bien organizadas va marchando bien y el primero de julio vamos a tener todas las casillas instaladas y los votos se van a recibir y van a ser bien contados” concluyó.

