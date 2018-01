INE le cierra las puertas a 'empresas fantasma'

Ciudad de México

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para un Registro Nacional de Proveedores que podrán contratar partidos políticos, precandidatos, candidatos, coaliciones, aspirantes e independientes.

En sesión extraordinaria, determinó que las empresas que proporcionen bienes y servicios deberán cumplir con sus obligaciones fiscales para contar con su inscripción, reinscripción, refrendo, o en caso contrario cancelación o baja del Registro.

El consejero Ciro Murayama explicó que bajo estos lineamientos el INE podrá solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) su opinión respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas inscritas en dicho Registro.

Expuso que se busca cerrar la puerta a “empresas fachada” o “fantasma” para que los recursos de los partidos políticos mayoritariamente públicos se entreguen sólo a proveedores que estén al corriente con sus obligaciones fiscales.

“Entonces les estamos, expresamente lo digo, cerrando la puerta a este tipo de empresas para que no lleguen a ofrecer bienes y servicios a los partidos políticos. Y los partidos políticos al saber que éstas no están en el padrón pues se abstengan de contratar con estas figuras”, expuso.

Detalló que cuando el SAT emita una opinión negativa el INE cancelará el registro como proveedor, lo que blinda la certeza y rendición de cuentas.

En tanto, los “contribuyentes que no pagan impuestos, que no cumplan con sus impuestos o estén en alguna situación incorrecta en sus obligaciones, no puedan beneficiarse de recursos públicos obteniendo contratos con las administraciones públicas”.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, subrayó que se trata de inyectar transparencia al destino de los recursos públicos que se invierten a la política, “para que la simulación no prevalezca en la financiación”.

Afirmó que la rendición de cuentas todavía hoy sigue siendo un tema pendiente en el país y la relación de dinero y política ha generado descrédito a esta última.

“Hacer política no tiene que ser visto como hacer tranza, no tiene que ser visto como hacer ilegalidades, tiene que ser visto como la base de la recreación de la convivencia democrática, como algo positivo”, dijo.

Por ello consideró que la decisión de crear este Registro es virtuosa, pues es un mecanismo de fiscalización para inhibir la tentación de recurrir a proveedores de empresas constituidas exprofeso involucradas en lavado de dinero u otras irregularidades.

