“Priista, nunca; con Miguel Mancera, buena relación”: Hugo Valdemar

México

Ministro católico. Nació en Puebla en 1966: el mismo año que el cardenal Norberto Rivera fue ordenado sacerdote. Hoy es su vocero. Cosas de designios y designados:

¿Qué tal su conciencia?

Tranquila.

¿Fobias?

A la altura y a las arañas, por ejemplo.

¿La verdad nos hará libres, padre?

Sin duda. Es un precepto evangélico.

¿La obediencia nos hará más felices?

Quien lo hace voluntariamente, ayuda por supuesto.

¿La sumisión nos hará más fieles?

No, la sumisión no creo.

¿Qué les hace pensar a los ministros de culto que han de ser inmunes?

No. No lo somos y no lo pensamos.

Por cierto, ¿qué tanto han contribuido a la cultura de la impunidad?

No lo creo, no somos parte del poder.

Don Hugo, ¿desde cuándo están del lado de las víctimas?

Depende, pero un deber de la Iglesia es estar con quienes son víctimas.

¿Le han dicho a Peña Nieto que de seguir así habrá más muertos que con Calderón?

No, que yo ubique.

¿Han revisado su política de seguridad nacional?

No.

¿Han advertido su política económica?

Sí, lo hemos hecho.

¿Qué tipo de ciudadanos está construyendo su Iglesia?

Que se crezca en la conciencia de solidaridad y en combatir la corrupción.

¿Críticos?

Tratamos de serlo, sí.

¿O corderos?

No, somos críticos. De prueba está el semanario Desde la fe.

¿Y usted sí sabe en qué país nació, vive, come y trabaja?

Sí, claro.

¿Sí sabe que este es un país laico?

¡Por supuesto!

¿Y una República?

Así es.

¿Qué entiende usted por eso?

País laico: no lo rige ningún credo. Una República: además democrática que se rige por decisiones del pueblo.

¿Y sabe el daño que le ha hecho la Iglesia a este país?

Depende cómo se quiere tomar ese daño, si son prejuicios o son aspectos reales.

¿Ha oído al cardenal decir algo de la corrupción?

Sí, claro. En muchas homilías.

¿De la "casa blanca"?

No.

¿El papa le ha negado el habla?

Jamás.

¿Su renuncia ya está elaborada?

La tiene que presentar y depende del papa que la acepte.

¿Qué está pidiendo el cardenal a cambio?

Nada. Él está dispuesto a presentar la renuncia.

¿Impunidad?

No, en absoluto. No tiene por qué.

¿Los Legionarios de Cristo lo siguen apoyando?

No.

¿Ya se mueve la Iglesia, don Hugo?

¡Sí!

¿Hacía donde giran las plegarias?

Nos toca orientar la conciencia. no entrar en la política partidaria.

¿Estas marchas en todas las diócesis son para convocar o intimidar?

Son para manifestar el apoyo a la familia tradicional.

¿En verdad piensa que Dios los acompaña en su incitación al odio?

Nunca hemos incitado al odio.

¿Sabe usted cuántos matan en nombre de su Dios?

No tengo los números, pero quien lo hace está actuando fuera de la fe.

¿No llaman a discriminar desde el púlpito?

No, no lo hemos hecho.

¿Lo juraría por Dios?

¡No lo hemos hecho!

¿Mentir es pecado, padre?

Sí, claro.

¿Hay 15 ministros investigados en Conapred por discriminar?

Incluido yo. ¡Estoy ahí!

¿Sí ha discriminado?

No.

¿Valiente?

Procuro serlo.

Sea valiente e instruya al clero a dejar de incentivar el odio a los gays.

He pedido que demuestren cuáles han sido las incitaciones. Nadie las ha mostrado.

En fin, ¿quién comanda esta cruzada?

Cada obispo en su diócesis determina lo que se debe hacer. No hay un comando ni tampoco es una cruzada.

¿Con la venia del papa?

El papa está informado.

¿Con cuántos empresarios cuentan?

No puedo tener ese número.

¿Los fundamentalistas nos harán libres?

No, por supuesto que no.

¿Conoce el cuerpo humano?

En general, sí.

¿Conoce su cuerpo?

Sí.

¿Conoce de sus emociones?

Sí, también.

¿Cuántas cavidades tiene su cuerpo?

Bueno, hay varias cavidades efectivamente, pero no soy biólogo.

¿Cuántas de ellas expelen?

¡Es por el artículo del ano!

¿Ya le dijeron que la Tierra no es cuadrada?

Sí, lo sé. No habría pasado la primaria.

¿Ha tenido alguna relación sexual?

No.

¿Ni en sueños?

Evidentemente que sí. La parte personal siempre se hace presente en su naturaleza.

¿Tocamientos?

Son partes... creo que yo las veo con mi confesor.

¿En el seminario?

No.

¿En la catedral?

¡No, por supuesto que no!

¿La verdad nos hará libres, padre?

Sí, claro.

¿A usted lo han violado?

No.

¿Usted ha violado?

No, nunca.

¿Ni a la Constitución?

¡Tampoco, por cierto!

¿Quién les ha dicho que se metan en la sexualidad de las personas?

La Iglesia tiene un ámbito moral donde instruir a sus fieles y en ello está la sexualidad.

¿Es un mandamiento?

Es una misión que tiene la Iglesia con sus fieles.

¿Es usted homosexual?

No.

¿Cómo lo sabe?

Lo sé.

¿Es verdad que se calculan 4 de cada 10 ministros católicos homosexuales?

No hay un estudio serio al respecto.

¿Debería hacerse?

Probablemente, pero no lo hay.

¿Cuántos obispos calcula?

No tengo tampoco cálculos.

¿Sabe cuántos sacerdotes reciben dinero por el crimen?

No, no tengo el dato.

¿Sabe cuánto recibe el cardenal?

Que yo sepa, nada.

¿Cuándo perdió la fe el cardenal?

Él es un hombre de fe.

¿Todavía cree que será papa?

No, por supuesto que no.

¿Quizá su hermana lo sea?

Probablemente, antes que él.

Ya en serio, ¿debería haber obispas?

No.

¿Y una papa mujer?

Tampoco.

¿Y presidenta?

¡Claro!

¿Margarita Zavala?

Puede ser.

¿Por católica?

No. Es una mujer que da una buena imagen. No corrupta como los demás.

Por cierto, ¿quién en la curia traicionó a Josefina Vázquez Mota?

De nosotros nadie.

¿Van con ella para el Edomex?

No sabemos si será candidata.

¿Sabe cuántos años lleva gobernando el PRI ahí?

Pues desde que el PRI es PRI.

¿Nos dirá que es gracias a Dios?

Es gracias a las habilidades que tienen.

¿Han condicionado el apoyo al PRI por la iniciativa de matrimonio gay?

No, por supuesto que no.

A los senadores ya los intimidaron, ¿no?

No, de ninguna manera.

¿César Camacho ya la tiene congelada?

Al parecer, sí.

¿Desacato a la Suprema Corte?

No. En todo caso serían los diputados no la Iglesia.

¿Los obispos andan inquietos?

Sí, por supuesto.

¿Todos quieren poder?

No. Queremos que se respete el matrimonio natural.

Que bien se entretejen con el poder.

Solo en lo que concierne a lo que es propio de la Iglesia.

¿Hábiles para negociar?

Simplemente negociadores.

¿Se imagina que así trabajaran para los pobres del país?

La Iglesia es la instancia que más hace por los pobres.

¿Estamos así gracias a ustedes?

No.

¿Mancera ya se ha confesado?

Eso es cosa de su conciencia.

¿También lo tienen acorralado?

No. Hay buena relación con él.

¿Usted mismo piensa redactar la Constitución de la capital?

No. Yo no soy experto en leyes ni nos compete a nosotros.

En fin, ¿cuántos votos duros tienen para ofrecer en 2018?

No nos toca ni tenemos el cálculo por lo mismo.

¿Ya se habrá confesado la primera dama?

Es cuestión de su conciencia.

Padre, ¿qué castigo se merece quien roba del erario?

Es castigo de robo como cualquier otro.

¿Y con un perdón ya estoy libre de culpa?

Si hay arrepentimiento sincero, sí.

¿Libre de cárcel?

A la Iglesia no le toca la parte punitiva.

¿Y tiene perdón un Presidente que daña la figura presidencial?

En el ámbito eclesiástico, sí. En el social, es la sociedad quien juzga.

Ochoa Reza ¿en verdad rezará?

No lo sé. Esas son preguntas de la conciencia personal.

¿Usted le cree?

En general no le creo a los políticos.

¿Qué negociarán con ese nuevo PRI?

No estamos negociando nada.

¿Cuándo será ese momento?

Cuando se dé la disponibilidad de las partes.

¿Por qué dijo que la Presidencia los ha traicionado?

Con el papa dijo que era su agenda y sale con una propuesta que la contradice.

Cuando hay traición es que hubo un acuerdo, ¿no?

Sí, pero no todos los acuerdos son firmados. Algunos se sobre entienden.

¿Por qué mejor no nos dice qué quiere negociar?

No hay nada ahorita que negociar.

¿Usted es priista?

¡No, nunca!

Allá afuera preguntan que si es de Dios votar a AMLO por tercera vez.

Si doy mi opinión, Gobernación me va a requerir.

Él se dice un rayo de esperanza.

Sí, le gusta decirse así.

Los Pinos bien valen una misa, ¿no?

Eso lo dijeron por París y creo que París es más que Los Pinos, ¿no?

En fin, ¿se necesita solo fe para publicar en su periódico?

No, también perspicacia política.

¿"Desde la fe" es todo un asalto a la razón?

Depende como se le vea y quién lo vea.

¿Y la usan?

Sí, por supuesto.

¿Para qué dicen que está el ano?

Tiene una función fisiológica que es expeler… entre otras cosas.

¿Entre otras cosas…?

La fundamental es esa.