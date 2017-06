Gobierno debe admitir errores en estrategia de seguridad: PAN y PRD

Ciudad de México

Es "buen momento" para que el gobierno federal admita sus errores en materia de seguridad, reivindique y evite un daño mayor que llegue a otros sexenios, aseguró el legislador panista Jorge Triana, quien también llamó a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados a reflexionar y aprobar el mando mixto policial para reducir las cifras de violencia en el país.

Al respecto, el diputado del PRD, Agustín Basave, señaló que las cifras que arroja el corte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y que ubican a mayo como el mes con más homicidios dolosos en 20 años, son una muestra más del fracaso de la estrategia que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció al inicio de su mandato.

"Este gobierno continuó con la estrategia de Felipe Calderón, esa misma estrategia la ha mantenido en lo esencial y está corroborando un vez más que no sirve, que sólo se está generando más violencia", dijo el ex presidente nacional del PRD.

En entrevista, el diputado integrante de la Comisión de Gobernación, Jorge Triana, dijo que con los datos duros del SESNSP "se desmoronan" las declaraciones que los funcionarios del gobierno federal han hecho acerca de que ha disminuido la incidencia delictiva, los homicidios dolosos, los secuestros y, en general, las actividades del crimen organizado.

"Vamos a esperar a ver qué medidas toma el gobierno federal, pero no es mal momento para que se admitan errores, que venga una etapa de autoreflexión, autocrítica y se tomen las medidas que se tengan que tomar; si no, vamos a estar arrastrando este problema, ahora sí, durante los años y sexenios subsecuentes", recomendó el legislador panista.

Añadió que el aumento en el número de homicidios dolosos indica que se requiere de "una cirugía mayor" tanto en la estrategia nacional de seguridad pública como a nivel legislativo, por ello, reiteró su llamado al gobierno federal y al PRI para que aprueben la minuta del mando mixto policiaco enviada por el Senado y que se encuentra detenida en San Lázaro porque el Revolucionario Institucional se ha negado a aprobarla.

Recalcó que el PAN continuará con la postura de no avalar la Ley de Seguridad Interior que impulsa el PRI, en tanto no se discuta y apruebe el mando mixto para certificar a los cuerpos policiacos de todo el país.

"Es el momento para que reflexionen y hagan un alto en el camino y que vean que esa soberbia con la que han manejado los números, su discurso, no los va a llevar a nada, y nos mantenemos en nuestra postura, ahora más que nunca, no habrá ley de seguridad interior si antes no se aprueba la minuta del mando mixto", advirtió.









SBG