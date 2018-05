Felipe de Jesús propone policía de proximidad

Monterrey

Tras recibir diferentes quejas en torno al tema de seguridad y cobros desmedidos a comerciantes por parte de terceros, el candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, propuso la implementación de la Policía de Proximidad, así como una comunicación directa con los comerciantes.

Lo anterior luego de que este domingo el candidato panista acudiera a un mercado rodante en la Avenida Rodrigo Gómez y recibiera diferentes quejas por parte de los locatarios.

"El problema de la seguridad sigue siendo bastante grave y tenemos una resignación de que dicen que el Gobierno no puede y yo estoy convencido de que sí se puede, por eso he estado insistiendo en la propuesta que he hecho de que tenemos que tener al menos una patrulla en cada colonia, porque eso va a reducir los tiempos de traslado cuando ya estén en la colonia van a conocer mejor a los vecinos y bueno saber quién es extraño en la colonia.

"Otro de los puntos que me han señalado es que normalmente hay una participación de extorsionadores que les piden más dinero y que no los dejan pagar directamente al municipio, en ese sentido lo que nosotros les hemos ofrecido es una comunicación directa para que no haya teléfonos descompuestos y tampoco que haya sobrecostos", dijo.

Como una tercera queja, los regiomontanos reclamaron las condiciones en que se encuentran las áreas verdes y deportivas, así como la deficiencia en los servicios públicos al contar con luminarias que no funcionan.

"Y la tercera, que es muy frecuente, son los servicios públicos: hay problemas serios en alumbrado, hay problemas serios en las vías públicas y por supuesto que no están en buenas condiciones las áreas verdes y deportivas", refirió.

Cantú admitió que el municipio no puede tomar la seguridad total del mismo y explicó que éste tema se debe sobrellevar de manera conjunta con el Gobierno del Estado, ya que consideró, la intención debe ser sumar y no restar con ese tipo de intenciones.