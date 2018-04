Aprueban cambios en la elección de Mesa Directiva

Monterrey

Los diputados en el Congreso local aprobaron por mayoría, en Fast Track, modificaciones en la Ley Orgánica para elegir a los presidentes de la Mesa Directiva en las siguientes legislaturas.

En primera instancia, en Comisión de Legislación, aprobaron que el primer año de actividad esté presidido por la segunda minoría, el segundo año por la bancada con mayoría absoluta y el tercer año que sea elegido por los integrantes de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri).

Dicha propuesta fue llevada de inmediato a la Sesión Ordinaria del Congreso local que se desarrolló este lunes.

“El primer año de ejercicio constitucional la ocupará un diputado del Grupo Legislativo que sea la primera minoría, el segundo año de ejercicio constitucional un diputado del Grupo Legislativo que sea de mayoría absoluta o de mayoría, y el tercer año de ejercicio constitucional será a propuesta de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri).

"En cada caso, uno de los vicepresidentes y uno de los secretarios deberán pertenecer a Grupos Legislativos distintos al del diputado que ocupe la Presidencia. Los integrantes de la Directiva durarán un año en el cargo”, leyó en el Pleno el diputado priista Adrián Moreira.

Dicha situación generó inconformidad por parte de Gabriel Tláloc, integrante de la bancada minoritaria del Partido del Trabajo, al considerar que “chamaquearon” las bancadas mayoritarias para seguir manteniendo el control en el Congreso local.

“Estamos invadiendo una esfera que no nos compete, no podemos estarles allanando el camino a posibilidades de composiciones partidistas para la siguiente legislatura, sean responsables y piensen que los que ahorita son mayoría pueden no serlo en la que sigue y se están dando un balazo en el pie, esto es una falta de respeto a la inteligencia de todos los integrantes que estamos aquí”, expresó Tláloc.

Sin embargo, los coordinadores del PAN y PRI consideraron que estas modificaciones solamente obedecen a un manejo democrático y equitativo en la composición de la Mesa Directiva de futuras legislaturas.

Cabe recordar que antes de ser modificada, la Ley Orgánica del Congreso marcaba que el primer año debía ser presidido por el grupo legislativo con mayoría de diputados, el segundo año con la primera minoría y el tercer año con la segunda minoría.