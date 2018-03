Enrique Doger, sin reforzar su seguridad en proceso electoral

Puebla

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, Enrique Doger Guerrero, descartó reforzar su seguridad durante el proceso electoral, luego del asesinato del precandidato de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan. En tanto, confió en que el gobierno del estado y los municipales brindarán las garantías para que los comicios se desarrollen en paz.

“Estoy aquí a plena luz del día sin guarura, no tengo ni tendré, no ando en coche blindado, yo espero que no haya nadie que quiera intentar un acto violento; seguiremos teniendo las precauciones debidas, pero no es mi ánimo, he sido rector, presidente municipal y nunca he tenido una seguridad. Sólo tengo un chofer que va desarmado, no es un agente de seguridad y así continuaré recorriendo todo el estado”, expuso.

Doger exhortó a las autoridades a garantizar la seguridad para todos los poblanos y no sólo para quienes buscan un cargo de elección, pues si bien condenó todos los actos de violencia contra los actores políticos, comentó de que el hecho de que prevalezca un clima de inseguridad no abonará para que la ciudadanía salga a las urnas.

“Condenamos la violencia, venga de donde venga, no es un asunto de siglas, la violencia donde se presente debe ser condenada, la obligación de la autoridad estatal y municipal es cumplir con darles seguridad a todos los ciudadanos, pero en un proceso electoral donde todo es discusión, proyectos, pasión, deben tener un mayor cuidado”, reiteró.

En ese sentido, también manifestó que las autoridades de todos los tipos y niveles deben garantizar una contienda pareja entre los aspirantes, ya que los ciudadanos definirán el proyecto que más les convenga para el estado de Puebla.

Enrique Doger se reunió con Carlos Meza Viveros, ex dirigente municipal del PRI, quien le brindó su apoyo como abanderado a la gubernatura.

AMV