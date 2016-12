Economista ve un año complicado con Trump

Monterrey

Aunque de entrada el presidente electo de Estados Unidos no pondría en práctica las medidas proteccionistas que anunció durante su campaña, el economista Juan Carlos Pérez Góngora dijo que el 2017 será un año complicado para los mexicanos.

El especialista del despacho Pérez Góngora y Asociados dijo que Donald Trump se topará con la oposición en el Congreso de Estados Unidos, ya que muchos republicanos, que tienen una aparente mayoría, no están de acuerdo con su políticas.

"Yo creo que en principio no las cumplirá (las promesas), y no las va a cumplir porque primero tiene que pasar por el Congreso, y aunque aparentemente tiene mayoría republicana, está muy apenitas, no le van a dar los votos suficientes porque muy probablemente los propios republicanos no están de acuerdo con muchas de sus ideas.

"Es un año complicado porque va a entrar un Presidente en Estados Unidos que trae ideas medias proteccionistas para su país. Por ejemplo, él dice, 'voy a cancelar el Tratado de Libre Comercio', cosa que no es de cancelarse porque es un acuerdo bilateral, pero dice: voy a cancelar el tratado, bueno pues tendrá que pasar por el Senado y se le van a ir los cuatro años en discusiones", comentó.

Pérez Góngora dijo que la situación de expectativa que se vive con la elección de Donald Trump le sirve como lección a los mexicanos para buscar otros mercados, y no depender tanto de la economía estadunidense.

"Creo que esto nos sirve de lección para buscar otros mercados, 'qué le vendo a los americanos', no es 'qué le vendo al resto del mundo', o sea 'qué producimos y qué le puedo vender al resto del mundo', es más, en iguales circunstancias si lo que le estoy vendiendo a Estados Unidos se lo puedo vender a otro país en el mismo precio, pues mejor se lo vendo a este país", aseguró.

El experto también habló de los aumentos en la tasa de interés que se dieron en el Banco de México, en noviembre y diciembre, los cuales, explicó, afectarán directamente el bolsillo de los ciudadanos, quienes tienen que tener cuidado al momento de sacar un crédito con tasa variable.

"El asunto sería para los que tengan tasas variables, que creo que ahorita no debe haber muchos créditos de tasa variable, pero para los nuevos que quieres contratar un crédito pues ya no te lo van a prestar al 8 o al 9 (por ciento), ahora te lo van a querer prestar al 11 o al 12, y eso implicaría un mayor costo por todo el tiempo de tu hipoteca", aseguró.