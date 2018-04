Avalan diputados locales retiro de fuero

Monterrey

Tras destacar que se trata de un acto positivo, diputados del Congreso del Estado avalaron que el Congreso de la Unión haya aprobado la eliminación del fuero de servidores públicos como el del Presidente de la República.

A nombre de la bancada del PRI, el diputado Héctor García expresó que la eliminación del fuero fue un reclamo de muchos años de parte de la ciudadanía.

“Excelente, es un reclamo de por vida, es un reclamo que qué bueno que estará en los próximos días el Senado y lo avalará. ¿Qué nos hace diferentes a los que estamos en la función pública del ciudadano común?, ¿era el fuero?, pues que mal.

“Lo que tiene que suceder es que hoy que tenemos instituciones sólidas como la Procuraduría de Justicia, como las fiscalías autónomas, que un funcionario al que se le acuse de manera falsa, puede recurrir a la autoridad para demostrar su inocencia, antes el sólo fuero te blindaba para no ir ni a declarar a una agencia del Ministerio Público”, dijo García.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Samuel García, comentó que no se debe de confundir quitar el fuero con la inmunidad parlamentaria, que esa sí continúa, para el caso de los diputados.

Agregó que con la eliminación del fuero a nivel nacional y local cualquier servidor público puede ser vinculado a proceso, si comete un delito, sin necesidad de que se le haga un juicio político.

“Excelente noticia, yo creo que es un gran llamado de todos los mexicanos que había estado congelada por muchos años en el Congreso; yo solamente pido que no se confunda, porque he visto a muchos articulistas que decían que eliminar el fuero es un error, porque ya los diputados no van a tener libertad, y eso es mentira, el fuero es distinto a la inmunidad parlamentaria.

“Los servidores públicos como cualquier otro ciudadano, si una fiscalía Anticorrupción o la fiscalía General te quieren perseguir ya no hay obstáculos de cuentas públicas, ya no hay obstáculos de fuero, ya no hay obstáculos de tiempo, vas a ser perseguido y tendrás que ir a la justicia a tu derecho de audiencia y ser llamado a juicio”, indicó.