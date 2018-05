Denunciarán a Barbosa por usar un título falso

Tehuacán

En conferencia de prensa que encabezó la ex panista, Violeta Lagunes Viveros, cuatro horas antes de la llegada a Tehuacán de Andrés Manuel López Obrador, puntualizó que las denuncias que ha interpuesto el área jurídica del candidato a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta en su contra, son recursos que no procederán debido a que son señalamientos sin fundamento, sin embargo se denunciará al Senador con licencia por usurpar el nombramiento de un título profesional que no tiene, porque solo cursó el bachiller.

Lagunes declaró que está en espera de conocer el veredicto que emitirá el Tribunal Electoral, respecto al recurso de apelación que presentó por el acuerdo dictado el 29 de abril de este año, donde se aprobó el registro de todas las candidaturas de Morena a las alcaldías del estado.

De proceder este recurso, adelantó que las 217 candidaturas a la alcaldía se “caerían” si se hace justicia, e hizo un llamado al Tribunal Electoral a que sea justo, porque “nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias”; asimismo mencionó que también promovió transparencia, porque en muchos casos se dijo que la asignación de candidaturas sería por encuestas y fue mentira, así lo confirmó la autoridad electoral, al señalar que en la Dirección de Prerrogativas a partidos políticos no hay una sola encuesta registrada, como tampoco un solo procedimiento de licitación ni de adjudicación a una casa de encuestadora.

No hay registro de un solo procedimiento, no saben qué empresa realizó las encuestas en las que según muchos de los aspirantes salieron perdedores, indicó que con toda esta información que tiene, solicitará una sanción contra Gabriel Biestro, dirigente estatal de Morena.