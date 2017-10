Critican a “El Matemático” por usar personal para firmas

Monterrey

Los legisladores locales criticaron que Raúl González “El Matemático”, director de Cultura Física y Deporte (INDE), vaya utilizar parte de sus subalternos para ayudarlo a recolectar firmas y consolidar su candidatura para una senaduría por la vía independiente.

Arturo Salinas, coordinador del PAN, dio a conocer que su instituto político acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) a interponer una denuncia para que se investigue el que no se estén desviando los recursos públicos para su campaña electoral.

“No sólo ‘El Matemático’, todos los funcionarios de ‘El Bronco’, incluido él, están violando la ley y el INE tiene que hacer algo, se lo hemos pedido de muchas maneras porque el INE es el que está encargado de la fiscalización y de la supervisión del uso de recursos públicos, ellos tienen que actuar de manera urgente”, dijo.

Por su parte, Marco González, coordinador de los priistas, admitió que no va contra la ley recolectar firmas y ser funcionario público a la vez, sin embargo, criticó que existe un vacío legal en este tema y apuntó que lo más importante es que no haya desvío de recursos.

“El estar ahorita pensando en ser candidatos y estar en la función pública, no es compatible, o recolectas firmas o trabajas en la función pública, si el jefe lo está haciendo, que es el gobernador, pues todos lo van hacer, no es contra la ley pero es un vacío legal que hay y tenemos que estar muy pendientes que no haya desvío de recursos”, refirió.