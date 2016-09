Critica Mancera recorte a CdMx: “no me da risa”

México

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que defenderá los recursos de la capital, ante el recorte de casi 240 mil millones de pesos anunciado en el paquete fiscal 2017 y afirmó que los ajustes deben ser parejos.

Arremetió contra el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, por las preocupantes reducciones del proyecto presupuestal.

“No entiendo por qué en la fotografía de la entrega del presupuesto está riendo el secretario de Hacienda, a mí no me da risa, la verdad. Me preocupa mucho este presupuesto”, dijo.

Mancera acusó al gobierno Federal de incumplir con los compromisos, como es el Fondo de Capitalidad y en temas como la asignación de recursos al Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“A todos nos está ‘llegando el agua al cuello en la tormenta’. Tenemos un presupuesto para el país con un recorte altísimo y la Ciudad de México hará su mejor esfuerzo, me voy a ocupar de que la ciudad funcione con el presupuesto que tengamos. Pero también vamos a defender el presupuesto de la Ciudad”.

E insistió en que no se respetaron los acuerdos: “No es justo, ni para la Línea 12, ni para la 9 ni para la A, eso no es cumplir con un compromiso que se estableció, eso lo tenemos que platicar. Vamos a defender lo que corresponde a la ciudad”.

Por la mañana, durante la celebración del 47 aniversario del STC, Mancera afirmó que trabajará en el análisis del presupuesto con los sindicatos de maestros, de comunicaciones y transportes, de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y del Sistema de Transporte Colectivo Metro, porque hay puntos neurálgicos que deberían tener los recursos garantizados.

“Sé que tenemos que trabajar todos y que nos tenemos que ajustar el cinturón, pero vámonos ajustándolo parejo, y vamos haciendo los recortes parejos; eso es lo que vamos a realizar, no me quiero adelantar, pero nos vamos a defender”, dijo.

Pese al recorte, anunció que se destinarán 400 millones de pesos para comprar refacciones y se habilitarán 45 trenes para la Línea 2.

El dirigente del Sindicato del Metro, Fernando Espino, reconoció el apoyo de Mancera.

“Si logramos contar con herramientas y refacciones mediante una estrategia de cuotas sindicales, tengan la seguridad que contaremos con una mejora que cumpla los estándares de calidad que deseamos en beneficio de los usuarios”, dijo.

El director del Metro, Jorge Gaviño, se dijo preocupado por la situación del sistema que diariamente mueve a más de cinco millones de personas.

“No se está considerando para nada al Metro, en lo que respecta a los recursos federales, esto es muy lamentable, porque sería de los primeros años que no tenemos recursos federales”.

Después Mancera participó en la Convención Nacional Municipalista del PRD, en donde dijo que no entiende la lógica de quitar recursos al campo, a la infraestructura, pero sobre todo a la educación, primer pilar de la productividad y llamo a los alcaldes y gobernadores perredistas a hacer una defensa estratégica de los recursos.

Y finalmente afirmó que no busca “pleito por pleito”, sino que esperará a la convocatoria del titular de la Secretaría de Hacienda para expresarle el sentir de los municipios.

CLAVES

SIN AFECTACIÓN

El secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, afirmó que los recortes al presupuesto federal 2017 y la eliminación del fondo de capitalidad no afectarán a los programas sociales que brinda la Ciudad de México.

Al participar en la tercera reunión plenaria del grupo parlamentario del PRD en la ALDF, dijo que las ayudas a la población capitalina seguirán llegando a las zonas vulnerables.