En Nochixtlán hubo errores de “inteligencia”: comisión

México

La comisión especial de seguimiento determinó que en el enfrentamiento entre manifestantes y policías del pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, “falló el área de inteligencia” y aún no se puede determinar quién disparó primero.

Aunque no presentó el informe final ante el pleno del Senado, la presidenta de la comisión, la panista Mariana Gómez del Campo, hizo un recuento del caso y destacó: “Queremos que se haga justicia, que se sepa la verdad, que se respeten los derechos humanos en este país y hacer lo necesario para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones”.

En el documento se instó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca a remitir a la brevedad a la Procuraduría General de la República (PGR) toda evidencia documental en su poder.

“Esta comisión identifica que no hay certeza respecto a la autoridad que solicitó la intervención de las fuerzas policiales para liberar las vías de comunicación; no obstante, sí es posible identificar que el operativo se dirigió a través de una mesa de coordinación interinstitucional en la que participaron ambas órdenes de gobierno y que la ejecución del mando coordinado del operativo estuvo a cargo de la Policía Federal”, subraya el texto.

A diferencia de la PGR, la comisión de seguimiento logró ingresar a Nochixtlán, por lo que destacó la importancia de generar un acercamiento con el comité de víctimas y el comité social, a fin de generar las condiciones que permitan la entrada a personal ministerial. Además, llama a la procuraduría a entrevistar a los civiles lesionados que, por falta de confianza, se rehusaron a hacerlo días después de los hechos.

El informe de 168 cuartillas pide esclarecer cuándo arribaron al lugar los elementos de la Gendarmería que portaban equipo táctico. Asimismo, realizar las investigaciones y peritajes balísticos a las armas de los 32 elementos de la división para determinar si su detonación provocó lesiones o la pérdida de vidas humanas, así como qué elementos las activaron.

La comisión se comprometió a presentar en el siguiente periodo ordinario de sesiones iniciativas que doten a la CNDH la facultad de actuación preventiva para quien participe como actor en una figura específica de mediación entre manifestantes y autoridades. Además de permitirle participar como observador durante operativos de esta índole.

Consideró que la Secretaría de Gobernación debe establecer lineamientos claros y transparentes para la suscripción de acuerdos en esta materia, que especifiquen la solicitud expresa de intervención, la responsabilidad y actividades de cada orden y los mecanismos mínimos bajo los que funcionarán.

En tanto, integrantes de la Comisión de Víctimas por Justicia y Verdad arribaron al Senado para exigir la inclusión de su opinión en el informe; no obstante, la presidenta de la organización, Juana Ramón Solís, dijo que el espacio les fue negado con el argumento de que la sesión había terminado. “Como víctimas no aprobamos ese informe... ya que se dio voz a los agresores y no a las verdaderas víctimas”, expresó.

José Luis Cruz recordó que no han recibido indemnización y solo se les brindó atención médica, la cual fue mediocre.