Pide Colosio no fijarse en cosas mediáticas

Monterrey

Al sostener un encuentro con estudiantes de secundaria y preparatoria, Luis Donaldo Colosio Riojas, precandidato a diputado local por Movimiento Ciudadano, pidió a la comunidad poner especial atención al perfil de los candidatos y dejar de lado lo mediático.

Al dar una conferencia en el Colegio Liceo de Monterrey, el también hijo del ex candidato presidencial del PRI asesinado en 1994, crítico que los partidos estén utilizando "canciones pegajosas" para ubicar a determinado aspirante, tal cual lo hizo en precampaña el partido por el cual buscará la diputación local.

"Lo que sí tenemos nosotros que hacer, y también ayudar a sembrar con los jóvenes, con nuestros amigos, con nuestras familias y hasta en nuestro lugar de trabajo, es que no nos tomen el pelo con esquemas mediáticos, con números de encuestas, con payasadas en la tele, incluso hasta canciones pegajosas, al final del día eso ayuda para que coloques a los candidatos y la gente los ubique.

"Pero la gente lo que tiene que hacer es saber quiénes son, que es lo que se supone que hacen, nosotros hicimos un ejercicio, hacer encuestas casa por casa para conocer la situación de la gente, y una de las preguntas que me gustaba hacer es ¿usted conoce su diputado local?, y nos encontramos con que solamente una de cada 10 personas lo sabía", dijo.

En el apartado de preguntas y respuestas, una estudiante cuestionó a Colosio sobre si quería ser presidente, a lo cual éste contestó que por el momento no le interesa por el contexto que se vive.

"Si me preguntas a mí ahorita que sí quiero ser presidente, mi respuesta es no, porque muchas veces los candidatos y los políticos se adelantan a pensar en qué es lo que sigue y descuidas mucho lo que está pasando ahorita, aquí en Nuevo León tenemos un ejemplo, no nos gusta a nosotros como ciudadanos que nos dejen las cosas inconclusas o que no anden metiendo todo el enfoque al trabajo por el cual los elegimos", contestó.

Dentro de su ponencia, Colosio crítico que hoy en día lo que más le hace falta al país es patria, amor al país y respeto al prójimo.

"Lo que más nos hace falta en este momento es patria, amor por el país, amor y respeto por el prójimo, trabajar hacia el futuro y no solamente vivir el día a día, sobre todo desde el ejercicio público", concluyó.