Difieren candidatos sobre realización de museos en SP

San Pedro

Al considerar que la construcción de tres museos que autorizó el Ayuntamiento de San Pedro durante la presente administración se trata de una "carga" económica para el gobierno entrante, el candidato independiente a la alcaldía, Miguel Treviño de Hoyos, dijo que consultaría con la ciudadanía la realización del proyecto.

Por su parte, la candidata del PAN a la alcaldía, Rebeca Clouthier, manifestó que primero analizaría lo que se aprobó por el Cabildo y si es positivo lo continuaría; mientras que el candidato independiente, Fernando Elizondo, y la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Daniela Alanís, adelantaron que sí apoyarían el proyecto porque hace falta impulsar la cultura.

Debido a que ayer el Cabildo aprobó que el municipio tenga la administración directa de los recursos para comenzar con las obras durante el periodo actual, De Hoyos consideró que: "quieren acelerar los trabajos para meternos un gol al próximo gobierno, pero no es justo que se le cargue eso a los sampetrinos en un proyecto que no está resuelto en su sustentabilidad a largo plazo".

Pidió claridad en los costos de mantenimiento y el seguro que tendría que absorber el gobierno entrante, y criticó que se le haya destinado recursos a la construcción de museos cuando existen otras necesidades en el municipio.

Por su parte, Rebeca Clouthier, señaló que no está enterada de lo que se está planteando al interior de la administración, pero que en caso de quedar electa revisarían todo lo que se ha aprobado y determinarían lo que se haría a continuación.

Fernando Elizondo y Daniela Alanís coincidieron en que se trata de una decisión que ya tomó el Cabildo de San Pedro y que ellos acatarán debido a que es necesario impulsar la cultura en San Pedro.

Ayer 8 de mayo, el alcalde adelantó que los 50 millones destinados a La Milarca corresponden sólo a la primera etapa de construcción, por lo que más adelante habría que desembolsar más recursos para concretarla y se creó un patronato que operará los recursos en futuras administraciones.

Hoy, MILENIO Monterrey publicó que en el 2011 se creó un Fideicomiso para crear el Museo Nacional de Historia Natural que fue impulsado por el alcalde Mauricio Fernández, y al que se le destinaron 50 millones de pesos pero nunca se realizó. Además de que las cuentas públicas de dicho organismo se turnaron a la Comisión de Vigilancia, que en ese entonces Rebeca Clouthier presidia.

Clouthier defendió a Fernández bajo el argumento de que él no administró dicho Fideicomiso y lo que se haya hecho bueno o malo no era su responsabilidad, además, alegó que no era competencia de su Comisión aprobar dichas cuentas públicas.