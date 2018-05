Candidato de Morena denuncia hostigamientos

Monterrey

Por daños a su propaganda electoral y a sus bienes privados, el candidato a diputado local por el distrito 26 por la coalición Juntos Haremos Historia, Gamaliel Valdez Salazar, dijo ser víctima de hostigamientos por parte de grupos con intereses partidistas.

En rueda de prensa en el hotel Ambassador, el candidato advirtió que la violencia hacia su persona ha incrementado gradualmente, hasta que el pasado viernes 18 de mayo alrededor de las 21:30 se escucharon detonaciones afuera de su casa y un proyectil impactó el vidrio de su automóvil.

Derivado de estos hechos, Valdez Salazar interpuso una denuncia ante el CODE y ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Asimismo, notificó a la Comisión Estatal Electoral para que junto con el Gobierno Estatal brinden escoltas y protección para él y para otros candidatos de la coalición que se encuentran en situaciones similares.

“Desde hace tiempo hemos estado siendo acosados o hemos estado siendo perseguidos, no sabemos por quien o por quienes, pero no solamente un servidor como candidato a diputado local, mis compañeros de todo el distrito 26, los candidatos a alcaldes del distrito 26, que encierra nueve municipios, me han dicho que han sido perseguidos”, dijo.

Mencionó que los hostigamientos tienen un tinte político pues comenzaron desde las precampañas y han ido incrementando a raíz de la polarización en las elecciones nacionales.

“(Buscamos) hacer un llamado a las autoridades y bueno, pedir por la seguridad de todos nuestros compañeros. Que esta sea una fiesta democrática. Queremos una fiesta en paz, un proceso electoral limpio, transparente”, mencionó.

También estuvieron presentes en la rueda de prensa el diputado local del PT, Sergio Arellano Balderas; y Gerardo García Maldonado, integrante de la Comisión Coordinadora Estatal del PT, para mostrar su respaldo al candidato.

“Nosotros consideramos que en el tema concretamente de Santiago, Nuevo León, es latente porque existen precedentes en el pasado de que la democracia ha sido manchada con sangre y en ese sentido nosotros pedimos a la autoridad competente que le brinde seguridad a Gamaliel Valdez, a él y a su familia”, apuntó García Maldonado.

“No estamos en Guerrero, no estamos en Veracruz, que allá se dirimen las cosas en otra forma y aquí se ha dirimido de una forma civilizada que creemos que es la vía pertinente”, agregó Arellano Balderas.