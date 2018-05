Calla municipio sobre descargas en La Huasteca

Monterrey

Aunque se buscó la respuesta del municipio de Santa Catarina sobre las acusaciones de que presuntamente permitían la entrada a camiones que realizaban descargas ilegales de escombro en arroyos y predios de La Huasteca, no hubo contestación.

Este domingo, la candidata independiente a la alcaldía de Santa Catarina, María Teresa Martínez, denunció que diariamente ingresan más de 150 camiones que descargan escombros en La Huasteca, pese a que vigilan la entrada policías municipales e inspectores de Desarrollo Urbano.

TE RECOMENDAMOS: Falta plan de conservación en la Huasteca, alega SC

Cabe recordar que el pasado sábado 19 de mayo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cinco predios en La Huasteca debido a que se realizaban obras sin permisos de uso de suelo o de impacto ambiental, así como rellenos ilegales.

Alegan falta de atribuciones para sancionar

El candidato del PAN al Ayuntamiento de Santa Catarina y alcalde con licencia, Héctor Castillo Olivares, alegó que las facultades del municipio se encuentran limitadas para sancionar y regular las descargas o construcciones ilegales en La Huasteca.

Señaló que la mayoría de las hectáreas al interior del parque ecológico están a cargo del Estado o de la Federación, y aunque ha intentado desde hace varios años obtener la custodia de los terrenos en comodato, se lo han negado.

"Está por escrito y está por oficio donde he pedido la gestión de los dos parques recreativos pero no sabemos si por función política o no sabemos por qué otros motivos no nos dan la custodia de esos parques. Yo lo que he dicho (es): me das el comodato y hago el modelo de parque que hoy por hoy hacemos en Santa Catarina (pero) vemos una apatía", dijo.

Por otra parte, alegó que la Federación no ha publicado el Plan de Manejo del Parque Nacional Cumbres, y esto ha complicado las redes de operación entre los tres niveles de gobierno que participan en la conservación de la zona.

"Actualmente en el nivel de facultades que tiene el municipio hoy por hoy es precaria, lo que buscamos es la concurrencia de autoridades", mencionó.

"Se está convirtiendo en un deterioro y un pasivo ambiental, se está convirtiendo en una problemática social al interior porque hoy por hoy no tenemos facultades el gobierno municipal (pese a que) el 80 por ciento de nuestro territorio está ahí", dijo.