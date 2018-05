Caintra responde a AMLO: empresarios no roban

San Pedro Garza García

Ante los comentarios del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, la Caintra de Nuevo León aseguró que el sector empresarial no ha ofendido a ningún candidato, y que éste más bien ha aportado al crecimiento económico y social del país.

En rueda de prensa, el presidente del organismo, Juan Ignacio Garza Herrera insistió en que es válido que la sociedad tenga molestia por las situaciones que se viven en México, sobre todo relacionadas al crecimiento económico y la estabilidad social.

Sin embargo, advirtió que estas no son ocasionadas por el sector empresarial, y al contrario culpar al mismo no servirá como parte de un liderazgo que busca unificar al país.

“Quien crea y difunda que la iniciativa privada ha secuestrado a las autoridades para su beneficio, miente y busca engañar a la población. El sector empresarial no roba; crea valor. No destruye, construye y desarrolla regiones. No recibe dádivas, genera riqueza y la distribuye”, argumentó el empresario.

Garza Herrera también argumentó que no es válido que los candidatos “ofendan” al sector empresarial, ya que éste nunca ha hecho eso con alguno de ellos, y el supuesto perdón que pidió López Obrador en días recientes sobre sus comentarios no fue realmente un acercamiento entre las dos partes.

Sobre todo, argumentó, porque continuó ofendiéndolos insinuando que los empresarios roban y mienten.

“Él dijo que no está enojado con los empresarios, que se puede sentar a dialogar siempre y cuando dejen de robar, de robar elecciones, y trabajen basados en la ley… Eso no es pañuelo blanco, es volver a insultar. “Dejen de robar y me siento con ustedes”, está diciendo que estamos robando. Y eso es en lo que no estamos de acuerdo, queremos debatir ideas y no denostar”, argumentó.

El presidente de Caintra Nuevo León también dio a conocer que el candidato no ha confirmado una reunión con los afiliados a la Cámara, pese a que se le ha invitado y ha habido acercamiento con sus allegados. Hasta el momento, han recibido a José Antonio Meade, y este lunes estarán recibiendo a Margarita Zavala. Faltan por confirmar fechas Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón, insistió.

Finalmente, Garza Herrera lamentó que el proceso electoral hasta el momento se haya basado en ataques entre los candidatos y que no se hayan presentado realmente propuestas que puedan ayudar a la ciudadanía a razonar su voto.