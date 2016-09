Cae Videgaray; Meade, el nuevo titular de Hacienda

México

El presidente Enrique Peña Nieto aceptó ayer la renuncia de Luis Videgaray como secretario de Hacienda y nombró en su lugar a José Antonio Meade, quien hasta ayer se desempeñaba como titular de la Sedesol, y cuyo lugar será ocupado por el ex subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda.

Menos de tres horas después de anunciar los cambios en su gabinete, el mandatario, de gira por Zacatecas, señaló que las decisiones en el orden político a veces “están sujetas a enorme polémica, pero me sostengo en lo que siempre he dicho, solo las he tomado pensando en México y en el futuro que tendrá y quizá hoy no se terminen de entender, pero estoy seguro en que llegará el momento en que se comprenda el por qué de cada decisión tomada”.

Además de la renuncia de Videgaray, quien coordinó la campaña presidencial de Peña Nieto, dimitieron el subsecretario Fernando Aportela y el director del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez.

Los cambios en la secretaría de Hacienda se llevaron a cabo apenas un día antes de que el titular de dicha dependencia entregue el paquete económico 2017 al Congreso, que contendrá un recorte al gasto del gobierno federal, y a una semana de la polémica visita a México del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

Por la mañana, en conferencia de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, el jefe del Ejecutivo dio que el reto para Meade como encargado de las finanzas del país será presentar la iniciativa de egresos y el proyecto de paquete fiscal 2017, así como ajustar el presupuesto y apretar el cinturón a las dependencias federales, “no a las familias. No habrá más impuestos ni aumento a los existentes; el ajuste es al gobierno, no a los ciudadanos.

“El Proyecto de Paquete Económico 2017 deberá contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, logrando por primera vez en muchos años un superávit primario. Los mexicanos deben saber que este gobierno reconoce los esfuerzos que a diario realizan para salir adelante y que habrá de acompañarlos y brindarles los apoyos que se requieren. En este contexto reitero que el paquete económico que habrá de presentarse a consideración del Congreso será profundamente responsable y de gran sensibilidad social”, añadió el Presidente.

Además instruyó a Meade a atender cinco prioridades: el paquete económico y lograr la consolidación de las finanzas públicas, la aplicación de medidas de responsabilidad fiscal para estabilizar la deuda del sector público, garantizar la macroeconomía y “apretarse el cinturón”, privilegiar los proyectos de inversión y los programas sociales, y reducir los gastos innecesarios.

“El esfuerzo necesario para garantizar la estabilidad macroeconómica deberá ser a cargo de un ajuste en el gasto público de la Federación; es decir, le tocará al gobierno de la República apretarse el cinturón, no a las familias ni a las empresas de México.

A Luis Enrique Miranda, nuevo secretario de Desarrollo Social, Peña lo urgió a atender temas urgentes, entre ellos, continuar coordinando la instrumentación de la Estrategia Nacional de Inclusión, con el fin de reducir la pobreza del país.

“SEGUIRÉ ACTUANDO ASÍ”

Por la tarde, al inaugurar el Ecoparque Centenario, Toma de Zacatecas, Peña Nieto dijo que “en este ejercicio de gobernar y de asumir la responsabilidad, de ser el jefe del Estado mexicano, hay decisiones que a veces no se terminan de entender y comprender en su justa dimensión y en el momento en el que se toman.

“Pero créanme que no tengo más razón y más compromiso que velar por los mexicanos, de pensar en este país, en el futuro que tendrá México”, añadió.

El mandatario dijo también que será el primero en asumir su responsabilidad y que seguirá “actuando de esa manera, solo pensando en México y en todos los mexicanos; me seguiré conduciendo con firmeza y enorme compromiso a partir de lo que para mí representa un privilegio de vida: ser el presidente de los mexicanos”.

El jefe del Ejecutivo invitó a la población a consultar el resumen ejecutivo de su cuarto Informe de gobierno, en internet, y conocer los avances de su administración.

“Porque luego no faltan las voces, que siempre serán bienvenidas, las voces críticas, opositoras, que a veces descalifican, que son bienvenidas porque somos parte de una democracia, y en la democracia caben todas las expresiones. Cabe la libertad de expresión y la opinión que disiente de algunas posiciones; pero lo que no está a discusión son los avances y los logros, los resultados.”

En el acto, en el que además entregó cuatro juegos de llaves a igual número de beneficiarios del programa Vivienda Joven, el mandatario estuvo acompañado por los secretarios de Turismo, Enrique de la Madrid; Desarrollo Agrario, Rosario Robles; Salud, José Narro; Medio Ambiente, Rafael Pachianno, y Cultura, Rafael Tovar y de Teresa.

El mandatario destacó que los cambios estructurales y las reformas han tenido como fin que México pueda crecer y se abran mayores espacios de oportunidad, especialmente para los jóvenes.

Agregó que en su administración se han entregado 3.4 millones de apoyos para vivienda nueva o para remodelación, particularmente para jóvenes de entre 18 y 29 años.

Ayer mismo, José Antonio Meade y Luis Enrique Miranda tomaron posesión de sus cargos.

ENFRENTARÉ “ESCENARIO ECONÓMICO BIEN DIFÍCIL”

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reconoció que enfrentará un escenario económico “bien difícil” al frente de esta dependencia y con retos de incertidumbre, volatilidad y bajo crecimiento global.

En entrevista con Héctor Zamarrón para MILENIO Televisión, Meade aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto le pidió que se enviara al Congreso un paquete económico con un superávit primario, que no se hacía desde 2008.

“Tenemos la convicción de que lo que hay que poner por delante, ante la incertidumbre, es un paquete económico que dé certidumbre. El Presidente nos pidió uno en el que se haga un gran esfuerzo de ajustar el gasto del gobierno federal, que implicará ciertamente un proceso muy complicado, un debate importante en el Congreso, y trabajemos juntos para poderle dar al país el paquete económico que requiere para hacerle frente a estas preocupaciones que hoy tenemos y compartimos”, dijo.

Reconoció el trabajo de Aristóteles Núñez y de Fernando Aportela.

