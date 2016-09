CNTE: tras 110 días de paro, hay cansancio, no repliegue

Ciudad de México

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no se replegará, a pesar del cansancio de sus integrantes tras 110 días de paro, aseguró Francisco Bravo, integrante de la Comisión Política del magisterio disidente.

"Hay un cansancio entendible, estamos hablando de 110 días en paro del 15 de mayo para acá, y entendemos que hay un poco de cansancio, pero de ninguna manera quiere decir repliegue", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Explicó que la disminución de los bloqueos en días recientes se debe a "los ritmos de cada uno de los contingentes", no a una táctica o estrategia.

Bravo, integrante de la sección 9 en la Ciudad de México, dijo que la Secretaría de Gobernación no ha dado respuesta a la petición de la Comisión Nacional de Mediación (Coname) para retomar el diálogo.

"Las cosas siguen igual, no hay comunicación con la Secretaría de Gobernación. Le hemos pedido a la Coname que siga buscando los canales, que se intensifique para ver si podemos establecer alguna comunicación la próxima semana".

Bravo lamentó que el gobierno mantenga su postura de no reiniciar las negociaciones hasta que los maestros comiencen el ciclo escolar, pues "bien pendieran encontrarse otros caminos si hubiera disposición".

Durante su diálogo con jóvenes en el marco de su cuarto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que no habrá diálogo con la CNTE si no regresan a clases, ya que los maestros no pueden tomar a los niños como rehenes para forzar al gobierno a cumplir sus demandas.