Buscará PAN reformar Ley de Participación Ciudadana

Porque los mecanismos de la Ley de Participación Ciudadana han sido utilizados en su mayoría por partidos políticos y no por la ciudadanía, la bancada del Partido Acción Nacional anunció este miércoles que buscará reformar este ordenamiento.

El coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas Garza, acusó al Partido Movimiento Ciudadano (MC) de utilizar las herramientas de esta ley con fines políticos.

Comentó que promoverán la reforma debido a que la ley tiene deficiencias, y porque el MC, aunque la promovió, hoy lo usa como una plataforma política.

“Es una lástima que los ciudadanos no utilicen esta herramienta que es una herramienta que le da empoderamiento a los ciudadanos. La vamos a reformar, creo que la ley tiene unas deficiencias procedimentales, incluidas que primero hagas campaña juntando firmas y luego te digan si tu pregunta es legal o no, se presta a temas que pueden ser utilizados con fin político”, declaró.

“Ya tenemos el proyecto listo, no lo enlistamos en este periodo porque hay un partido político de este Congreso que es color naranja que no quiere que vaya sin otros temas de la propia Ley de Participación Ciudadana, la verdad es que dejó de tener relevancia porque el periodo para hacer estas consultas vence a final de este mes, entonces ya prácticamente el instrumento no se va a utilizar hasta el siguiente año, entonces ahorita nos da el tiempo para hacer las modificaciones correspondientes”, declaró.

Propone línea telefónica

Ante el incremento de casos de violencia contra las mujeres, la diputada Laura Paula López propuso crear la línea telefónica 090 para denunciar los casos de violencia contra las mujeres.

A petición de la legisladora, la Diputación Permanente aprobó enviar un exhorto al procurador general de Justicia del Estado, Bernardo González.

“Hasta el día de ayer la cifra de 34 muertes a las mujeres, tan solo en Nuevo León, son alarmantes, sin duda viene a reflejar la falta de respuesta oportuna para prevenir o atender las agresiones”, expresó López Sánchez.

“Razón por la cual de nueva cuenta es urgente poner freno a ésta grave conducta delictiva en contra de las mujeres, y en este sentido consideramos oportuno proponer que la autoridad persecutora de los delitos que recae en la Procuraduría General de Justicia en el Estado cree un número telefónico de emergencias compuesto de tres dígitos para atender casos de violencia en contra de las mujeres”.