'El Bronco' modificaría la Constitución para mochar manos

Monterrey

Con un Auditorio Luis Elizondo a la mitad de su capacidad, el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, aterrizó su propuesta de mochar las manos a los corruptos modificando el Artículo 22 de la Constitución Mexicana.

Lo anterior lo planteó a los estudiantes del Tec de Monterrey como parte del encuentro de diálogo con los candidatos presidenciales, a través del evento "Actúa 2018".

En su intervención, la cual en buen número de ocasiones desató las risas de los estudiantes por la forma de responder, Rodríguez Calderón contestó a pregunta expresa que aunque el mencionado artículo prohíbe la mutilación y la tortura, este debe ser cambiado para que se actúe en contra de los corruptos como pasa en países como Singapur.

"Mira, también la Constitución prohíbe robar y los funcionarios roban", contestó, lo cual generó los aplausos de los estudiantes.

"La Constitución dice que no deben robar, Y sé que dice eso, no creas que mi propuesta la hice nada más así por ocurrencia en el transcurso del debate. Yo presentaré una iniciativa para reformar el artículo 22 constitucional en los próximos meses porque creo que hay que darle miedo a los corruptos y a los que cometen delitos", aseveró.

TE RECOMENDAMOS: De no ser candidato, hubiera apoyado a Margarita: Anaya

El gobernador de Nuevo León con licencia afirmó que gran parte de la inseguridad es causada por la corrupción a la que se coluden funcionarios públicos con quienes delinquen en contra de la ciudadanía.

"Lo que buscamos es que le dé miedo al secuestrador, que le dé miedo al delincuente", refirió.

Como parte de sus propuestas, Rodríguez Calderón sostuvo que de llegar a la Presidencia desaparecerá la Secretaría de Desarrollo Social y todas las delegaciones federales para terminar con el asistencialismo. También propuso replicar el Consejo Nuevo León a nivel nacional para marcar un rumbo estratégico en el país.

En dicho segmento, "El Bronco" tuvo una especie de fricción con los moderadores luego de que le cuestionaran las acciones cumplidas e incumplidas en Nuevo León.

Ante dicha situación, aseguró que combatió en gran parte el tema de la pobreza y regeneró 3 mil escuelas pero no le dio publicidad para no gastar dinero en medios, por el contrario, lo que admitió no haber cumplido fue terminar los seis años y no haber hecho de la Torre Administrativa una Escuela.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio (TLC) sostuvo que México no debe depender directamente de él y buscar nuevos lazos comerciales con China, Corea e India. En este tenor, dijo que en la primera semana, ya como presidente, se irá a vivir a algunos estados del sur para incentivar la economía local.

En cuestión de las reformas estructurales, avaló la mayoría de ellas y comentó que solo modificaría en menor proporción la Educativa para regresarle la autoridad a los maestros sobre los alumnos.

Por último, en el ejercicio de contestar con una sola palabra diferentes conceptos, Jaime dijo respetar el matrimonio igualitario, que las mujeres decidan sobre el tema del aborto y manifestó su posición en contra de la legalización de las drogas.