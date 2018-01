No se dará un paso atrás en el progreso de Puebla: Alonso

Puebla

"No se dará un paso atrás en el progreso de Puebla", aseguró Martha Erika Alonso Hidalgo, al dar a conocer que contenderá por la candidatura a la gubernatura de Puebla por el Partido de Acción Nacional (PAN), quien dijo cuenta con la capacidad suficiente para enfrentar las problemáticas de la entidad, desde la comunidad más alejada hasta las colonias de la periferia de la capital.

A través de Twitter, la panista enlistó algunas de las virtudes con las que cuenta, para haber decidido ir por la gubernatura del estado, especialmente su amor por Puebla, y su gente.

"He escuchado a jóvenes, madres de familia, personas con discapacidad, empresarios, académicos, y todos coincidimos de ser orgullosos de ser poblanos, pero también coincidimos en señalar que aún tenemos un camino por recorrer para que haya igualdad de oportunidades para todos", apuntó.

Les comparto una de las decisiones más importantes de mi vida, buscaré la candidatura de @AccionNacional a la gubernatura de Puebla y lo hago, por el profundo amor que le tengo a mi estado y a su gente. pic.twitter.com/UMgXSG3UG6 — Martha Erika Alonso (@MarthaErikaA) 24 de enero de 2018

Resaltó que en los últimos siete años, Puebla ha sido referente nacional de desarrollo, donde los gobiernos emanados del PAN han demostrado con acciones contundentes "que si saben gobernar".

"Me llena de alegría compartirles que buscaré la candidatura del PAN a la gubernatura, y lo hago por el profundo amor que le tengo a mi estado y a su gente, por esa vocación de servicio, que he tenido desde niña, y que la vida me ha dado la oportunidad de desarrollar", señaló al pedir a la militancia panista su confianza, pues dijo que estos ya conocen que siempre se ha conducido en base a los principios del partido, con ética, honestidad y transparencia.

Rivera Pérez destaca buenos resultados en su paso a la alcaldía, y por ello de nueva cuenta buscará el cargo

Mientras tanto, Eduardo Rivera Pérez expuso que nunca ha dejado de luchar, y que se encuentra más fuerte que nunca, pues de acuerdo a las encuestas emprendidas por el Comité Nacional del PAN, sale calificado para aportar en la presidencia municipal, es por ello que decidió participar en los comicios de 2018, para ser el abanderado de Acción Nacional a la alcaldía.

"Aún hay muchas cosas que hacer, conozco y he desempeñado el cargo, he tenido un trabajo cercano a la gente, he tenido buenos resultados. No me rindo, sigo de pie, es un gran honor seguir construyendo por Puebla y por el México que queremos", puntualizó al subrayar que se encuentra con la frente en alto.

Dirigencia Nacional del PAN, palomeó la dupla Alonso-Rivera para ir por la gubernatura y la alcaldía de Puebla

Martha Erika Alonso Hidalgo y Eduardo Rivera Pérez, se convertirán en la dupla que abandere el PAN, PRD, MC, Compromiso por Puebla y PSI, para la gubernatura y presidencia municipal de Puebla, al considerarse los perfiles mejores posicionados y con una gran imagen pública.

Así lo destacó el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, tras palomear a la esposa del ex mandatario Rafael Moreno Valle, y el ex alcalde Eduardo Rivera, como los próximos candidatos para los comicios de este 2018.

A través de un comunicado, el panista detalló que tras una serie de diálogos y valoraciones cuantitativas y cualitativas, se determinó que ambos perfiles son los idóneos para aparecer en la boleta el próximo primero de julio.

Incluso, Zepeda Vidales, destacó que desde cada trinchera que se le asigne a la ex presidenta del Sistema Estatal DIF (SEDIF), y Rivera Pérez, al blanquiazul lo llevarán al triunfo.

El presidente nacional del PAN, consideró que los grandes proyectos se construyen en equipo y con generosidad, por lo que tanto Martha Erika como Rivera Pérez, han puesto por delante el interés superior del municipio, del estado y de México. "Hoy el PAN les agradece por conformar esta fórmula potente y ganadora que continuará los buenos gobiernos del municipio y del estado de Puebla".

Del mismo modo, el blanquiazul recordó que "primero está México, luego el PAN y al final los intereses que cada quién en lo particular pueda tener", a la par de adelantar que la convocatoria para el proceso interno de Puebla será emitida en los próximos días.

Finalmente, Damián Zepeda, indicó que Acción Nacional será respetuoso de los tiempos legales para que, una vez que lleguen los plazos correspondientes, se acuerden las determinaciones relacionadas con los candidatos a gobernador, presidentes municipales y legisladores en la entidad poblana.





AMV