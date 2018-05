Asegura Eduardo Rivera estar a favor de igualdad de género

Puebla

El candidato a la presidencia municipal por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), Eduardo Rivera Pérez, aseguró no tener inconveniente en avalar la Agenda de Derechos Humanos e Igualdad de Género, misma que ya se sumaron sus contrincantes, Claudia Rivera Vivanco, Guillermo Deloya Cobián, Gonzalo Juárez Méndez y Víctor Gabriel Chedraui.

Argumentó que si no asistió al encuentro que organizó el Consejo Ciudadano de Derechos y Equidad entre Géneros, fue por cuestiones de agenda, no obstante, insistió en no tener inconveniente en sumarse.

"No tengo inconveniente, nosotros estamos a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Es importante fortalecerla política pública del respaldo a la mujer. Hay algunas consideraciones que por supuesto yo tengo, por cuestiones de agenda no puede acudir, pero me parece que la mayoría de los puntos son rescatables", puntualizó.