Apoyo al jefe de gobierno, una "puesta en escena"

México

Un grito solitario, en medio del silencio impuesto por el cansancio de más de cinco horas de espera, se oyó unos momentos antes de que Miguel Ángel Mancera saliera del recinto de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, tras rendir su cuarto Informe de gobierno.

“¡Mancera, Los Pinos ya te esperan!”, soltó una mujer de entre las pocas personas que lo esperaban apostadas en la calle de Allende, soportando sol, hambre y calor.

Habían llegado desde temprano. Una señora platicó que los citaron a las siete de la mañana en la plancha del Zócalo para llevarlos a la calle de Allende, entre Donceles y Tacuba, para amenizar el entorno gris del recinto legislativo. Muchos traían prendas con el escudo del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) e incluso portaban cartelones con la frase “Sección 12, presente”.

Durante toda la mañana, detrás de las vallas, agitaron globos, al grito de “Man-ce-ra, Man-ce-ra” y carteles escritos a mano que decían “No sería grandioso y maravilloso sin tu apoyo, Amieva”, dedicada al secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva.

“¡Los Pinos ya te esperan!”, volvió a gritar la mujer. Pero una vez más fue una exclamación sin eco entre quienes jugaban el papel de público en esta puesta en escena que decayó cuando entraron todos los políticos invitados.

Conforme fueron llegando y desfilando desde la esquina de Donceles y Eje Central, el público improvisado gritaba, coreaba, aplaudía sin saber quién caminaba frente a ellos.

Cuando llegó Mancera fue la hora de la selfie, del apapacho, de la actuación estelar en la que las mujeres se deshacían en elogios para el mandatario.

Después, el teatro se desvaneció. Poco a poco, la gente se fue saliendo por el cruce de Allende y Tacuba. Guardias controlaban esa esquina y cuestionaban a quienes se salían y restringían el paso a quienes querían entrar por curiosidad o por la necesidad de llegar a su trabajo en alguno de los negocios que quedaron secuestrados en esa cuadra.

Al mediodía, una mujer ataviada con gorra y playera perredistas llegó cargando decenas de ejemplares del periódico La Fuerza del Sol, volante informativo de ese partido. Insistía que la dejaran pasar. “Yo soy del PRD, no se vale”, rogaba. “A mí no me consta”, dijo un granadero. El informe se había convertido en un petit comité.

Entre los invitados sí rondó el fantasma del recorte presupuestal. Se paseó de la mano de los políticos que llegaron a Donceles, aparentemente preocupados por dicha situación.

“Este maltrato no se debe permitir”, dijo Raúl Flores, líder perredista en la ciudad. “Es una provocación”, secundó Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico. “Reconvertiremos la propuesta”, prometió Jesús Zambrano, diputado federal del PRD. Cuando Mancera salió, cuatro horas después, agitó la mano para saludar a su público improvisado, pero pocos fueron los vítores de respuesta. Después, la salida de la clase política fue un desfile apresurado. Habían cumplido con el trámite.

CLAVES

OPOSICIÓN

Mancera llegó a su cuarto Informe de gobierno blindado, los cuerpos de Seguridad Pública evitaron que 3 mil antorchistas rompieran con el acto en la Asamblea Legislativa.

Israel Betanzos, coordinador de los diputados del PRI, fue de los más críticos con Mancera al pedirle que corra a los funcionarios que no funcionan en su gobierno, como los titulares de Medio Ambiente, Tanya Müller; Desarrollo Urbano, Felipe González; Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski y el director del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre.

José Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena, indicó que se oponen a la estrategia neoliberal de generar negocios para particulares, y señaló que las multas y fotomultas son inciertas, porque se desconoce lo que ha generado para la empresa que las lleva.