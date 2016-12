Alianzas deben estar sustentadas en valores: Morena

Toluca

La política de alianzas no puede ser guiada como una suma de votos o simpatías, sino está sustentada en principios valores y programas porque no se trata de cambiar solo de partido en el gobierno sino lograr una transformación de fondo, lo cual implica cambiar prácticas y el sistema en su conjunto.

Ricardo Moreno, representante de Morena en el Instituto Electoral de la entidad (IEEM), indicó que el objetivo debe ser el combate a la corrupción, donde no haya espacio para la componenda, ineficacia, la tranza y falta de aplicación de la norma.

No se trata, señaló, quitar a uno para poner otro y todo siga igual, sino generar cambios y responder a las demandas ciudadanas, donde el partido no encuentra eco en los demás institutos, ni si quiera en los de izquierda y mucho menos con el PAN.

"En el caso de algunos partidos la izquierda fue mediatizada en los últimos 15 años, participó electoralmente con avances pero sin cambios profundos; somos parte ya de ese sistema vetusto.

"Por eso en el Estado de México iremos solos, todo parece indicar que no hay vuelta de hoja; nada nos gustaría más que volver a coincidir con nuestros compañeros –del PRD-, muchos tenemos los mismos orígenes, participamos juntos; sin embargo, hasta el momento los proyectos y objetivos están muy distantes".

Insistió que no solo es sumar votos para ganar sino más bien sustituir la política actual por una totalmente distinta, en la cual el combate directo a la corrupción sea el eje fundamental.

El morenista reconoció que "la remontada siempre es difícil. Somos un partido nuevo pero no somos novatos. Hay una realidad político-social en el país que nos permite decir que la verdadera izquierda está muy bien posicionada, que el electorado tiene confianza en Morena".

El objetivo es ganar y avanzar no lo es, como si es transformar que es el objetivo de este partido, lo cual no se puede cumplir coaligados con otros con quienes no se comparten las mismas metas.

"El gobierno es una herramienta de transformación, no es un fin llegar al gobierno. Los mexiquenses están hartos de lo mismo. No queremos que nuestros candidatos tengan el perfil tradicional, estamos mutando porque esa clase ya no representa a la ciudadanía, se está alejando mucho, pensamos en perfiles más frescos, ciudadanos más cercanos a la realidad social del mexiquense y tenga un compromiso no con la clase política sino social, que nos permita llegar a la transformación", aseveró el representante de Morena.

RAM