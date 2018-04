Acusa Riestra que PRI influye en candidatos de Morena

Puebla

El abanderado de la coalición “Por México Al Frente”, Mario Riestra Piña, acusó que “el PRI de Mario Marín Torres está atrás de los candidatos al Senado de la República por Morena, Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta”, por lo que insistió en que, debido a su “mal arranque de campaña”, los candidatos se dedican a denostar.

El panista reveló que la campaña que lleva por separado con su compañera de fórmula, Nadia Navarro Acevedo, se debe a la intención de "abarcar más", por lo que rechazó que se tenga algún distanciamiento con la militante del Partido Social de Integración (PSI).

Riestra Piña señaló que Nancy de la Sierra tiene total vínculo con Marín Torres, y su esposo, José Juan Espinosa Torres, “miente al decir que no”, pues prueba de ello es que fue testigo de su matrimonio y cuya firma se encuentra en el acta correspondiente.

Asimismo, el ex funcionario municipal indicó no tener problema en participar en debates, pero esperará a que el Instituto Electoral del Estado (IEE) determine la fecha del mismo.

"No me la han hecho (una solicitud) pero estamos puestos. A mí me tocó como legislador la obligatoriedad de los debates locales y estamos puestos a una convocatoria de la autoridad electoral y en su momento participaremos", aseguró.

Respecto a la campaña que realiza sin su compañera de fórmula Nadia Navarro, el abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aclaró que emprenden tanto eventos en conjunto como solos y sus equipos de trabajo para "abarcar más".

Resaltó que en días recientes desayunó con la aspirante y dijo que sólo realizan campaña conjunta entre tres y cuatro días a la semana, "ayer (domingo) desayunamos. Ella y yo hicimos una organización en la cual para abarcar más hacemos campaña dos o tres días de manera conjunta y los demás aprovechamos las ventajas de cada uno de nosotros".