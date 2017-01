Gasolina subió 70% con Calderón: AMLO a Zavala

Ciudad de México

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en el gobierno de Felipe Calderón la gasolina se incrementó en 70 por ciento al responder a Margarita Zavala, quien lo acusó de “aplaudir” medidas como el gasolinazo cuando era priista.

En un video que subió a sus redes sociales, el ex candidato presidencial acusó de hipócrita el mensaje de Zavala.

“A lo mejor no es lo políticamente correcto, pero no me puedo quedar callado: ayer en el colmo de la hipocresía la esposa de Felipe Calderón dice que el gasolinazo de peña es el Peor que se haya registrado en la historia reciente”, argumentó el dirigente nacional del Morena en un video.

Dijo que a la panista se le olvida “que cuando su esposo detentaba la presidencia de la republica la gasolina aumento 70 por ciento y no estoy defendiendo a (Enrique ) Peña Nieto, solo quiero dejar de manifiesto que son lo mismo y que no hay que dejarse engañar, es lo mismo el PRI y el PAN y desde luego hay que reprobar el oportunismo”.

En su cuenta de Facebook, el tabasqueño declaró que los panistas padecen amnesia y se convierten en opositores.

“Afortunadamente ya falta poco para que haya un cambio verdadero, ni PRI ni PAN, la opción es Morena, para que se acaben en definitiva los gasolinazos y se acabe esta pesadilla que significan los gobiernos del PRIAN”.

Zavala, arremetió contra el gobierno por el gasolinazo y contra Andrés Manuel López Obrador al culparlo por “el odio y la violencia” en las manifestaciones por el incremento del combustible.

“El aumento al precio de las gasolinas nos ha llenado de coraje, de indignación, de impotencia, el gobierno piensa que la indignación es solo el resultado del gasolinazo, pero se equivoca, la indignación es también por el abuso, la mentira, la injustica, la corrupción. Y puedo dar varios ejemplos de este abuso, el presidente dijo que ya no iba a haber gasolinazo; falso, hoy la gasolina está más cara que nunca”, reclamó la panista en un video en su cuenta de Twitter.

Zavala dijo que en los gobiernos del PAN nunca se utilizó el precio de las gasolinas con fines recaudatorios y acusó que “a este gobierno solo le interesa tu dinero, y dijeron que iban a invertir en educación, en salud, en seguridad; falso.

A este gobierno no le importó la gente, se derrochó enormemente el dinero de los México, por eso llegamos a este nivel de endeudamiento y a una devaluación que hacía muchos años no habíamos visto, además los partidos políticos aumentan todos los años su presupuesto y los legisladores se regalan sus propios bonos, la irresponsabilidad de la clase política está llegando a su límite, y esos abusos los estas pagando tú con tus impuestos, en la luz, en la gasolina, con tu trabajo”.

La esposa del ex presidente Felipe Calderón acusó a AMLO de mentir: “(…) pero el gobierno no es el único que miente, López Obrador hoy reclama lo que como priista aplaudía, y juega con la esperanza del pueblo, el odio y la violencia no son los caminos correctos para expresar nuestra indignación. Como ciudadanos debemos exigir pacíficamente y responsablemente las cosas”.