Gano 80 mil pesos... deberían ser 120 mil: Jaime Rodríguez

México

A galope, en precampaña. Va muy bronco:

¿Nunca pierde el control de sí mismo, don Jaime?

Sí, de vez en cuando.

¿Y el juicio?

De repente.

¿Y es de cuerdos insistir en buscar la Presidencia?

Lo voy a lograr. Me puse de acuerdo con mí mismo, mi esposa, hijos y equipo.

Y con su caballo, supongo.

Tornado está conmigo siempre.

¿Sabe cómo detectar la mentira?

Mirando a los ojos de una persona.

¿Y la trampa?

Te explican mucho. Y ahí sabes que no están con honestidad.

¿Los mexicanos somos tontos?

No, pero sí somos apáticos.

¿Valora nuestra inteligencia tanto como la suya?

¡Claro, pues si yo soy parte de eso!

¿Se puede engañar a los mexicanos?

No, no se dejan. O a lo mejor hacen como que son engañados.

¿Sabe cuál ha sido su evaluación estos dos años y tres meses?

Empecé con tres y llevo cinco. Tengo que trabajar para seis o siete.

¿Le gustó el poder?

Más que gustarme, creo que me adapto.

¿Aprendió a gobernar?

Sí, ya sabía gobernar.

¿Gobernar es mandar?

No. Gobernar es conciliar, y a veces hasta imponer.

¿Por momentos, el país no le parece como un rancho?

No, nunca es un rancho. Un rancho es productivo.

“Mi caballo come menos que mi vieja”, ¿qué expresión es esa?

En el norte le decimos a nuestra esposa “mi vieja” y nuestras esposas nos dicen a nosotros “mi viejo”. Es una expresión de cariño, de afecto.

¿Le parece gracioso?

No, así hablo.

¿Estamos para ocurrencias?

No lo son. Es mi manera de ser. Mi mamá me enseñó así. Y así me moriré.

¿Con ocurrencias se gana una Presidencia?

No. Se gana con estrategias. Mi estrategia es que no hay estrategia.

¿No?

No. Mi campaña será la de Montessori. Que todos hagan lo que crean que se debe hacer, pero que vayan hacia el mismo lugar.

¿A qué juega?

Beisbol.

¿En verdad quiere ser presidente?

Sí, claro, voy a ser presidente.

¿Para qué?

Para cambiar la actitud de las personas.

¿Diría que está preparado?

Totalmente.

¿Qué entiende por virtud en política?

Entiendo que es cuando dices las cosas como son.

¿Cuál es la mayor responsabilidad de un gobierno frente a los ciudadanos?

Primero decirles la verdad. La responsabilidad es terminar con el asistencialismo.

¿Quién tiene el poder legítimo del uso de la fuerza?

El gobernante.

¿Cuál es la diferencia entre un derecho humano y un derecho político?

El derecho humano es aquel que debe ser respetado como persona. El derecho político es el que tiene que tener un gobernante para hacer que el derecho humano se dé.

¿Quiere dinero, don Jaime?

No es necesario. Tengo patrimonio que sirve para que mis hijos y esposa estén bien.

¿Lo van a comprar?

No, no me vendo.

¿Le darán un incentivo?

Tampoco. No lo necesito.

¿Cuánto lleva gastado?

Seis millones y piquito. El piquito no te lo digo, porque todavía no hay cuenta exacta.

¿Quién le está financiando la campaña?

Yo, una parte, y amigos que he convencido de que nos ayuden.

¿Priistas?

No.

¿Cuántas firmas lleva?

Un millón quinientas sesenta mil.

¿Cuántas son falsas?

Ninguna, quizá hay inconsistencias. No es lo mismo firmar con el dedo que una pluma.

¿Miente el INE?

No miente, simplemente dice que no se parece la firma.

Volvamos, ¿cuando se equivoca sabe pedir disculpas?

Sí, claro, totalmente.

¿Y no debería disculparse primero con los regiomontanos?

Ya lo hice.

¿Disculparse por no cumplir?

Disculparme por que me den permiso de buscar la libertad de los mexicanos.

¿Cuántos muertos se pudieron haber evitado en su gobierno?

Todos. Pero no es el gobierno el que los mata.

¿Cuántos muertos más valen su gobierno?

No hay ni habrá nunca un precio para eso.

¿Qué pasó con Rodrigo Medina?

Está consignado con órdenes de aprehensión y lo han defendido los jueces federales.

¿También lo presionaron desde Hacienda para que no lo tocara?

No, no tienes que pelearte con nadie. Es cumplir con tu responsabilidad.

¿Dirá que su gobierno ha cumplido?

Le falta por cumplir, tiene dos años.

¿No lo ha dejado?

Estoy con un permiso de seis meses para ver si puedo lograr el resto.

¿Manuel González es de confiar?

Le tengo confianza y creo que hará un buen trabajo.

¿Cuánto le está dando para la campaña?

Nada, ni siquiera aportó de manera personal.

¿Regresará entonces al gobierno?

Sí, si no logro el objetivo de ganar la Presidencia.

¿Perderá ganando?

No, voy a intentar liberar a los mexicanos de la opresión de la partidocracia.

¿Intentar?

Así es.

¿Llegará a la boleta?

Voy a llegar.

¿Tendrá representación en todas las casillas del país?

Lo hicimos en Nuevo León y lo podemos hacer en México.

¿Por quién va a declinar su candidatura?

¡Por nadie!

¿Qué le pide a Meade?

No lo conozco.

¿Sabe que puede dividir los votos?

Los votos no se dividen. Nadie es dueño de nadie.

¿Y cómo gobernó Nuevo León querrá gobernar el país?

Es diferente, es diferente.

¿Diría que es un político de ideas?

Tengo ideas.

¿Qué idea tiene para revertir la inequidad?

Terminarla.

¿Qué idea tiene para combatir la corrupción?

Si el de arriba no roba, el de abajo que robe hay que mocharle la mano.

A ver, ¿siente que su trabajo es bien remunerado?

Debería ganar más.

¿Cuánto más?

Ahorita gano 80 mil pesos mensuales y debería ganar como 120.

¿Cuánto recibirá por esta candidatura?

Cero: voy a gastar mi dinero en la candidatura.

¿Qué escenario ve en la campaña?

Difícil, complicado.

¿Se le apostará al miedo?

Algunos de los candidatos están provocando eso.

¿Habrá un atentado?

Espero que no.

¿No cobró derecho de piso?

En lo absoluto.

¿Ni por tránsito?

Tránsito no lo maneja el gobierno, lo manejan los alcaldes.

¿Solo en el primer año de su gobierno subió 40 por ciento de asesinatos?

Eso dicen los medios; la estadística dice lo contrario.

¿Cuál es lo contrario?

Que es menor el número.

¿Su entidad en los primeros lugares de feminicidios?

No todos. Hay asesinatos de mujeres que no tienen que ver con el tema de sexo.

¿Tiene algo contra los homosexuales?

Nada, en lo absoluto.

¿Los transexuales?

Tampoco, cada quien decide por sí mismo.

¿Sí al matrimonio entre homosexuales?

Sí, si ellos quieren.

¿Ya ha aprendido que los derechos de las minorías no los decide la mayoría?

He aprendido que cada persona tiene el derecho a ser respetado como es.

¿El aborto?

Cuando sea necesario. La mujer tiene derecho de decidir y hay que preguntarles.

¿O a su caballo?

Mi caballo no gesta, no se embaraza.

¿Sorpresivamente se le ha quitado lo misógino?

¡Nunca he sido misógino!

Vuelvo. Si Meade lo invita a su gabinete, ¿lo aceptaría?

No quiero ser parte de un gabinete. Quiero ser presidente.

¿Se va con AMLO?

Tampoco.

¿También mandará un guiño a la delincuencia organizada?

En lo absoluto, la he combatido siempre.

¿Ni a las bases del crimen?

Tampoco.

¿Cuántos campesinos de su estado trabajan para el crimen?

No sé el número exacto.

¿Cuántos integrantes del Ejército están coludidos con el crimen?

No tengo número. Pero no es el Ejército, a lo mejor una persona que haya estado.

¿Sí a la Ley de Seguridad Interior?

Sí a la ley.

¿Como está?

Sí.

¿Impulsará la segunda vuelta?

Debe ser. Hoy es la elección más aguada que he conocido en la historia.

¿Fiscal general?

Electo por la sociedad.

¿Qué hará con Peña Nieto?

Si es culpable o si tiene delitos, hay que juzgarlo.

¿Como a Rodrigo Medina?

Él ya está juzgado.

Por cierto, ¿le recomendaría a Peña quedarse o autoexiliarse?

Debe asumir la responsabilidad, la consecuencia de ser presidente.

¿Investigará a Odebrecht?

Sí, hay que abrirla más.

¿Revisará el tren Toluca-México?

También, se tiene que revisar.

¿A poco irá hasta Atlacomulco para acabar con la corrupción?

Yo no sé si ese sea el origen.

A propósito, ¿no es tiempo de defender a los estados?

Es tiempo de cambiar la ley de coordinación fiscal.

¿Todos con Corral?

No creo.

¿No ha dicho que está contra el centralismo?

Sí. Y Corral quiere seguir con el centralismo.

¿Qué gobernadores lo apoyan?

Ninguno.

¿Y empresarios?

Muchos que quieren que el país cambie.

¿Uno?

Puedo decirte Gerardo González.

¿Cuánto le han dado?

No me han dado, han cooperado.

¿Qué intereses está adquiriendo?

Ninguno, porque no son aportaciones millonarias.

Aquí le preguntamos por Carlos Salinas.

Carlos Salinas, ex presidente de México.

¿Cuántas veces se han reunido?

Muchas veces. Lo conozco de muchos años y platico con él.